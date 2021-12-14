穩定房市 中國至少10城推購屋補貼新政

中國至少有十個城市推出「鼓勵購房」新政以活絡市場。資料圖為福建省福州市一處正在建設中的房地產樓盤。(中新社)

在中國恒大等多個地產商接連爆發債務危機，引發房地產 市場震盪後，隨年關將至，為維持房市穩定，中國至少有十個城市推出「鼓勵購房」新政以活絡市場。

易居房地產研究院報告指稱，對三、四線城市來說，若庫存風險若不消除，對於房企今年的經營目標完成和債務風險的化解，都會形成障礙。

據第一財經統計，近一個月以來，中國已至少有十個城市或地區推出鼓勵購房新政，包括呼和浩特、荊門、衡陽、開封、南寧、保定、南通海安、重慶璧山和萬州、黔南布依族苗族自治州龍里和六安金寨等。

補貼動作來看，包括政府直接提供購房補貼、對農民進城購房給予優惠、以人才或二孩三孩名義給予購房優惠、對房屋契稅進行減免、購地下車位也可獲得補助等，與今年上半年，中國各地配合中央「史上最嚴厲的樓市調控組合拳」情況出現反差。

以內蒙古呼和浩特為例，對畢業五年內首次購房的博士生、碩士生、大學生給予人民幣10萬元(約1.57萬美元)、5萬元、3萬元補貼；江蘇南通海安給予二孩、三孩家庭，購房時按每平方公尺減免人民幣200元、400元的優惠；廣西南寧則給予不同層級的人才，人民幣20萬到200萬元不等的首次購屋補貼。

對此，易居房地產研究院顯示，在年初嚴格的調控政策下，中國國百城庫存數據已經連續36個月正增長，創下五年來的新高，三、四線城市的去庫存壓力是最大的，且短期難化解。

中國中指院統計，今年11月，長三角代表城市新屋成交面積年減31.7%，長江中游城市住宅成交面積年減42.8%，京津冀代表城市年減14.3%，預計12月整體市場仍低迷，房價面臨下降壓力。

分析人士坦言，中國有上海、北京 等房屋不愁賣的一線城市，但也有不少庫存過多的三、四線城市，由於下半年房地產企業債務風險頻發，金融機構一度緩發房地產企業貸款 ，造成不少企業資金鏈趨緊，曾有降價促銷情況發生。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進坦言，若房地產庫存壓力大，就應因城施策，去落實寬鬆政策，未來各地同步鬆綁可能性不大，但可能會有針對具體類型的鬆綁，比如針對特定區域、特定房產類別等。