我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

鴻海鄭州廠大招工 祭萬元人民幣 趕製iPhone 13

記者吳凱中／台北13日電
鴻海旗下鄭州富士康科技園區罕見在進入淡季之際，祭出高額獎金招工，顯示iPhone 13將迎接中國農曆年旺季需求，也為即將到來的農民工返鄉潮預做準備。（本報資料照片）
鴻海旗下鄭州富士康科技園區罕見在進入淡季之際，祭出高額獎金招工，顯示iPhone 13將迎接中國農曆年旺季需求，也為即將到來的農民工返鄉潮預做準備。（本報資料照片）

鴻海集團衝刺農曆春節前iPhone 13系列生產，旗下iPhone組裝大本營富士康鄭州廠區的iDPBG事業群啟動新一輪招工，並針對內部推薦合夥人／正式工、離職返聘等祭出新一輪招工獎金，推薦總獎金最高上看人民幣1萬元（約1576美元）。

近期iPhone 13系列機種出貨狀況雜音頻傳，鴻海集團身為iPhone最重要組裝夥伴，持續發獎金找人趕工生產，以實際行動證明iPhone市況並未如外傳疲弱。

iPhone生產大本營、富士康鄭州廠iDPBG事業群新一輪招工，涵蓋內部推薦合夥人、內部推薦正式工及離職返聘3大管道，其中，離職返聘員工工作滿一定期限，入職獎金總計達人民幣5400元（約851.5美元）。針對內部推薦合夥人，富士康祭出介紹人獎金人民幣500元（約78.8美元），求職者獎金人民幣8500元至9500元（約1340美元至1498美元），推薦總獎金上看人民幣1萬元。

鄭州廠區是鴻海集團在中國重要生產基地之一，產業人士表示，鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造iPhone等智慧型手機產品和零組件，新款高階版iPhone 13 Pro系列也在航空港廠區生產。

鄭州當地媒體曾報導，航空港廠區製造智慧型手機產能占鴻海集團在中國整體智慧型手機產能比重近8成。

根據中國2020年外貿出口額前百大企業排名資料，位於鄭州航空港廠區的鴻富錦精密電子去年出口額達316.4億美元排名第1，去年進出口額達480億美元，占河南進出口總額比重達48%。

歷年1月底、2月初為中國農曆春節，不僅有中國大陸春節消費旺季，且因蘋果供應鏈廠商工廠大多位於大陸境內，為了避免春節長假影響正常生產，包含鴻海、和碩等iPhone代工廠商多於第4季底、1月初趕工生產，讓2月可以正常出貨。

目前市場對明年首季iPhone出貨狀況仍有雜音。彭博資訊先前報導，蘋果先前因零組件短缺，調降今年iPhone 13產量目標達1000萬支，並期望能明年能在零件供應狀況好轉後補足產量。然而，彭博資訊2日引述消息人士指出，蘋果告知供應商，這些被砍掉的訂單可能不會實現。

iPhone 鄭州 智慧型手機

上一則

中國小米之家展店激進 但手機賣不動

延伸閱讀

鴻海鄭州廠 祭招工獎金 衝刺春節iPhone生產

鴻海鄭州廠 祭招工獎金 衝刺春節iPhone生產
南韓iPhone 13斷線災情持燒 蘋果遭轟賣「昂貴磚頭」

南韓iPhone 13斷線災情持燒 蘋果遭轟賣「昂貴磚頭」
iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒

iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒
劉海掰了？iPhone 14明年高階版 傳首次採挖孔螢幕設計

劉海掰了？iPhone 14明年高階版 傳首次採挖孔螢幕設計

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46
美國財政部長葉倫。 美聯社

葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司

2021-12-10 16:08

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？