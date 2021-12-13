鴻海鄭州廠大招工 祭萬元人民幣 趕製iPhone 13

鴻海旗下鄭州富士康科技園區罕見在進入淡季之際，祭出高額獎金招工，顯示iPhone 13將迎接中國農曆年旺季需求，也為即將到來的農民工返鄉潮預做準備。（本報資料照片）

鴻海集團衝刺農曆春節前iPhone 13系列生產，旗下iPhone組裝大本營富士康鄭州 廠區的iDPBG事業群啟動新一輪招工，並針對內部推薦合夥人／正式工、離職返聘等祭出新一輪招工獎金，推薦總獎金最高上看人民幣1萬元（約1576美元）。

近期iPhone 13系列機種出貨狀況雜音頻傳，鴻海集團身為iPhone最重要組裝夥伴，持續發獎金找人趕工生產，以實際行動證明iPhone市況並未如外傳疲弱。

iPhone生產大本營、富士康鄭州廠iDPBG事業群新一輪招工，涵蓋內部推薦合夥人、內部推薦正式工及離職返聘3大管道，其中，離職返聘員工工作滿一定期限，入職獎金總計達人民幣5400元（約851.5美元）。針對內部推薦合夥人，富士康祭出介紹人獎金人民幣500元（約78.8美元），求職者獎金人民幣8500元至9500元（約1340美元至1498美元），推薦總獎金上看人民幣1萬元。

鄭州廠區是鴻海集團在中國重要生產基地之一，產業人士表示，鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造iPhone等智慧型手機 產品和零組件，新款高階版iPhone 13 Pro系列也在航空港廠區生產。

鄭州當地媒體曾報導，航空港廠區製造智慧型手機產能占鴻海集團在中國整體智慧型手機產能比重近8成。

根據中國2020年外貿出口額前百大企業排名資料，位於鄭州航空港廠區的鴻富錦精密電子去年出口額達316.4億美元排名第1，去年進出口額達480億美元，占河南進出口總額比重達48%。

歷年1月底、2月初為中國農曆春節，不僅有中國大陸春節消費旺季，且因蘋果供應鏈廠商工廠大多位於大陸境內，為了避免春節長假影響正常生產，包含鴻海、和碩等iPhone代工廠商多於第4季底、1月初趕工生產，讓2月可以正常出貨。

目前市場對明年首季iPhone出貨狀況仍有雜音。彭博資訊先前報導，蘋果先前因零組件短缺，調降今年iPhone 13產量目標達1000萬支，並期望能明年能在零件供應狀況好轉後補足產量。然而，彭博資訊2日引述消息人士指出，蘋果告知供應商，這些被砍掉的訂單可能不會實現。