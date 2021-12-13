我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

中國小米之家展店激進 但手機賣不動

記者林宸誼／綜合報導
根據小米集團最新公布的數據，在過去11個月中，小米之家已經下沉至超2,200個縣城，近一年以來已開了約8000家線下門市。(中通社)
根據小米集團最新公布的數據，在過去11個月中，小米之家已經下沉至超2,200個縣城，近一年以來已開了約8000家線下門市。(中通社)

根據小米集團最新公布的數據，在過去11個月中，小米之家已經下沉至超2200個縣城，近一年以來已開了約8000家線下門市；但與激進的小米線下通路相矛盾的是，占據小米總營收超60%的手機業務，在今年第3季出現與上季、上年相比下滑。

燃財經報導，小米高管將小米手機出貨量不理想，歸咎於供應鏈短缺，以及蘋果新品iPhone 13的衝擊；不過業內人士分析認為，手機廠商銷量不振可能與境內整個手機市場萎縮有關，加上小米今年的手機產品比較平平無奇，小米11系列還出現品質問題，多方面影響了銷量。

據小米今年第3季財報，營收人民幣780.6億元（約123億美），年增8.2%；利潤人民幣7.89億元（約1.2億美），年減84%；經調整後淨利潤人民幣51.7億元（約8.1億美），年增25.4%。

其中，占據營收61.3%的手機業務，營收人民幣478億元（約75.3億美），年增0.5%，與上季相比下降19.1%。

出貨量與今年第2季相比，減少900萬支，與上季相比下降17%；與去年第3季相比，年減5.8%。

顯而易見小米手機賣不動了，小米總裁王翔將小米手機出貨量不理想歸咎於供應鏈短缺，以及蘋果新品iPhone 13的衝擊，「iPhone 13出貨量強勢，晶片短缺，綜合原因造成小米手機出貨量減少1000萬至2000萬支。」

手機業內人士李牧認為，手機廠商銷量不振可能與境內整個手機市場萎縮有關，供應鏈緊張是小米手機出貨量減少對外公開的最好說辭和理由，實際上小米今年的手機產品比較平平無奇，小米11系列在Q3期間還出現了品質問題，多個方面影響了銷量。

長穩商學院院長王長穩認為，小米手機今年推出的手機型號很多，但沒爆品，造成小米今年產品都很平庸，影響了手機出貨量。

此外小米在高階市場也沒有獲得很大突破，在王長穩看來，小米可能還需要三至四代產品反覆運算，才能有望破局高階。

其實，自去年小米進行通路改革後，在行業內引起爭議，一位手機代理商指出，與OPPO、vivo、華為等手機廠商相比，小米手機利潤點最低，線上下通路改革之前，小米利潤在5到7個點，但華為、OPPO、vivo都在15到20個點。

該手機代理商指出，小米線下通路變革之後，利潤能達到8到10個點，與其他手機廠商相比，依然不高。而像是華為手機在2019年、2020年缺芯導致缺貨的階段，但華為嚴格管控通路，防止竄貨，很多產品不降價原價銷售，甚至溢價銷售，零售商只要與華為合作都賺錢了。

小米 手機 華為

上一則

台積接觸德新政府 評估設廠

下一則

鴻海鄭州廠大招工 祭萬元人民幣 趕製iPhone 13

延伸閱讀

小米董事長雷軍 辭去集團多項職務引關注

小米董事長雷軍 辭去集團多項職務引關注
鴻海鄭州廠 祭招工獎金 衝刺春節iPhone生產

鴻海鄭州廠 祭招工獎金 衝刺春節iPhone生產
中國「小米之家」狂開店 但手機賣不動了

中國「小米之家」狂開店 但手機賣不動了
小米「造芯」 上海成立積體電路晶片設計公司

小米「造芯」 上海成立積體電路晶片設計公司

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46
美國財政部長葉倫。 美聯社

葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司

2021-12-10 16:08

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？