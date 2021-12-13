中國小米之家展店激進 但手機賣不動

根據小米集團最新公布的數據，在過去11個月中，小米之家已經下沉至超2,200個縣城，近一年以來已開了約8000家線下門市。(中通社)

根據小米 集團最新公布的數據，在過去11個月中，小米之家已經下沉至超2200個縣城，近一年以來已開了約8000家線下門市；但與激進的小米線下通路相矛盾的是，占據小米總營收超60%的手機 業務，在今年第3季出現與上季、上年相比下滑。

燃財經報導，小米高管將小米手機出貨量不理想，歸咎於供應鏈短缺，以及蘋果新品iPhone 13的衝擊；不過業內人士分析認為，手機廠商銷量不振可能與境內整個手機市場萎縮有關，加上小米今年的手機產品比較平平無奇，小米11系列還出現品質問題，多方面影響了銷量。

據小米今年第3季財報，營收人民幣780.6億元（約123億美），年增8.2%；利潤人民幣7.89億元（約1.2億美），年減84%；經調整後淨利潤人民幣51.7億元（約8.1億美），年增25.4%。

其中，占據營收61.3%的手機業務，營收人民幣478億元（約75.3億美），年增0.5%，與上季相比下降19.1%。

出貨量與今年第2季相比，減少900萬支，與上季相比下降17%；與去年第3季相比，年減5.8%。

顯而易見小米手機賣不動了，小米總裁王翔將小米手機出貨量不理想歸咎於供應鏈短缺，以及蘋果新品iPhone 13的衝擊，「iPhone 13出貨量強勢，晶片短缺，綜合原因造成小米手機出貨量減少1000萬至2000萬支。」

手機業內人士李牧認為，手機廠商銷量不振可能與境內整個手機市場萎縮有關，供應鏈緊張是小米手機出貨量減少對外公開的最好說辭和理由，實際上小米今年的手機產品比較平平無奇，小米11系列在Q3期間還出現了品質問題，多個方面影響了銷量。

長穩商學院院長王長穩認為，小米手機今年推出的手機型號很多，但沒爆品，造成小米今年產品都很平庸，影響了手機出貨量。

此外小米在高階市場也沒有獲得很大突破，在王長穩看來，小米可能還需要三至四代產品反覆運算，才能有望破局高階。

其實，自去年小米進行通路改革後，在行業內引起爭議，一位手機代理商指出，與OPPO、vivo、華為 等手機廠商相比，小米手機利潤點最低，線上下通路改革之前，小米利潤在5到7個點，但華為、OPPO、vivo都在15到20個點。

該手機代理商指出，小米線下通路變革之後，利潤能達到8到10個點，與其他手機廠商相比，依然不高。而像是華為手機在2019年、2020年缺芯導致缺貨的階段，但華為嚴格管控通路，防止竄貨，很多產品不降價原價銷售，甚至溢價銷售，零售商只要與華為合作都賺錢了。