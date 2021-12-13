台積接觸德新政府 評估設廠

台積資深副總何麗梅。（記者季相儒／攝影）

德國 新政府上任後，在聯合執政協議提到台灣，讓台積電 評估德國設廠議題持續受到關注，台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅11日表示，雙方已有接觸，但仍在初期階段，地點也還沒定案。

何麗梅昨日出席2021女科技人大會活動期間，接受媒體詢問時簡短作上述表示。先前就德國設廠議題，台積電董事長劉德音在今年7月股東會對股東首度鬆口提到，應德國政府之邀評估至德國設廠，但仍屬於非常早期階段。

德國新總理蕭茲領導的政府本月8日宣誓就職，執政的社會民主黨、綠黨、自由民主黨在聯合執政協議首度提到台灣；外電報導德國的智庫認為，德國政府態度更友善，有助推動歐盟與台灣簽署投資 協定，未來台歐雙方的夥伴關係、投資合作有望更緊密。

外界關注德國政府後續補助半導體產業建廠，是否會成為最關鍵的助力？何麗梅指出，現在都還在非常早期階段，補助細節皆尚未討論，且前往一個新的區域設廠會有許多因素考量，除客戶需求，當地資源及工程師人員等因素都要考量。

據了解，德國新政府除接觸晶圓代工龍頭台積電，也積極接觸其他半導體大廠，但目前各大廠在德國當地實際投資皆尚未談到補助細節，後續投資都還未細談。

德國目前最大半導體聚落在薩克森邦首府德勒斯登，該區域擁有最大產能的是格芯，其餘IDM大廠包含英飛凌也有產能，不過今年9月13日當地曾發生意外導致大規模停電，一度干擾車用供應鏈。

回顧過往，劉德音曾在股東會語帶玄機提到，公司長期目標是替股東尋求價值提升，任何決定都會是為客戶需求而做，應德國政府之邀，在認真評估，但還在早期討論階段。當時談話已較台積電上半年的回應，多了「認真」與「早期討論」。