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中國碳交易額 突破30億人民幣

中國新聞組 /綜合報導

中國全國碳排放權交易市場自今年7月16日啟動上線交易以來，市場總體運行平穩。成交數據顯示，截至2021年12月10日，中國全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量7692.4萬噸，累計成交額突破30億元人民幣（約4.7億美元），達32.02億元人民幣（約5億美元）。

中新社報導，2021年7月16日，中國全國碳市場上線交易正式啟動。納入發電行業重點排放單位2162家，覆蓋約45億噸二氧化碳排放量，是全球規模最大的碳市場。

中國全國碳排放權交易市場自啟動上線交易以來，市場總體運行平穩，隨著履約截止日期的臨近，市場流動性逐步增強。截至2021年12月10日，中國全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量7692.4萬噸，累計成交額32.02億元。

中國全國碳排放權交易市場是利用市場機制控制和減少溫室氣體排放、推動綠色低碳發展的重大制度創新，也是落實中國二氧化碳排放達峰目標與碳中和願景的重要政策工具。中國全國碳市場開市運行四個多月以來，每個交易日均有成交。隨著中國各省市陸續完成配額核定發放，重點排放單位逐步根據碳排放履約管理要求積極參與交易。

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