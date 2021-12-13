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中國廣告市場 將破兆人民幣

中國新聞組 / 綜合報導

「第28屆中國國際廣告節」11日在廈門啟幕。權威人士預計，中國廣告市場規模將在今年突破1兆元人民幣（約1576億美元）大關。

中新社報導，「中國網路社會組織聯合會」會長任賢良致辭時披露，2020年中國網路廣告的市場規模達7666億元，同比增長18.6%，預計今年將提升至21.6%。

任賢良稱，互聯網廣告市場在廣告形式、經營模式、投放方式等方面加速演變，在快速發展的同時，也存在些許問題。他從價值之正、法律之線、行業之律三方面提出建議，希望集政府部門、網路社會組織及互聯網企業的相關資源和力量，助力網路廣告健康規範發展。

中國國家市場監督管理總局廣告監督管理司司長柴保國說，據不完全統計，今年前三季度，中國主要企事業單位廣告業務收入已達9400億元人民幣（約1482.3億美元），比去年同期增長21%，中國廣告市場規模預計將在今年突破1兆元大關。

柴保國認為，數位經濟的蓬勃發展將驅動廣告產業全面實施數位化轉型，促進廣告產業實現跨越式發展。對於傳統廣告轉型慢、高端服務能力弱等問題，他表示，未來將對文娛、藥品等醫療民生、金融理財、電視購物行業進行規範化引導，並將修訂相關文件促進行業更好發展。

本屆廣告節獲全球廣告傳媒行業熱切關注。國際廣告協會主席兼全球總裁Joel Edmund Nettey（喬爾．埃德蒙．內蒂）在視訊影片中表示，中國已成為全球營銷傳播行業的重要參與者，通過舉辦中國國際廣告節等行業活動，帶來新視角，為全球營銷傳播行業注入新鮮活力。

隨著本屆廣告節的啟幕，以「助力雙循環，賦能國品潮」為主題的主論壇也登場。包括百度、阿里、京東、快手、愛奇藝以及分眾、迪思等企業高層在內的眾多行業大咖進行觀點分享。

百度

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