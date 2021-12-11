我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

中國首個元宇宙產品 百度將推出「希壤」

記者黃雅慧／綜合報導
百度將推出中國首個元宇宙產品「希壤」。(路透)
百度將推出中國首個元宇宙產品「希壤」。(路透)

元宇宙產品將面世？12月10日，中國科技巨頭「百度」宣布，將於12月27日發布元宇宙產品「希壤」，屆時百度Create 2021（百度AI開發者大會）將在希壤APP舉辦，可同時容納10萬人同屏互動。

百度表示，「希壤」APP是中國第一個國產元宇宙產品，該產品打造一個跨越虛擬與現實、永久續存的多人互動空間。百度副總裁、希壤負責人馬杰表示，目前元宇宙尚處於非常初期的產業探索階段，其發展是循序漸進的，將由整個社區花費很長時間來共同構建並成熟。

據香港經濟日報報導，「希壤」的造型是一個莫比烏斯環星球，城市設計中融入了大量中國元素，包括中國山水、中國文化和中國歷史等，都將融入城市建設和互動體驗中。

百度稱，12月27日起，每一個用戶可以創造一個專屬的虛擬形象，在個人電腦、手機、可穿戴設備上登錄「希壤」，聽演講、逛街、交流和看展。如果戴上耳機，能夠馬上體驗10萬人會場內聲臨其境的沉浸式影音視覺效果，若打開麥克風，能夠馬上連麥，進行多人語音交流。

在元宇宙熱潮之下，中國科技公司紛表示布局。阿里巴巴在12月註冊「元境生生」公司，外界認為其為元宇宙業務公司，但未獲得官方證實。

百度 元宇宙 手機

上一則

能源走勢停滯 但看好將反彈

下一則

無視通膨飆升 史指收創新高

延伸閱讀

洛城新語／元宇宙炒房 機會還是陷阱？

洛城新語／元宇宙炒房 機會還是陷阱？
蘋果攻占元宇宙 傳紅鏈搶代工單

蘋果攻占元宇宙 傳紅鏈搶代工單
日本將成立元宇宙協會 盼成全球產業標竿

日本將成立元宇宙協會 盼成全球產業標竿
鴻海創辦人郭台銘：元宇宙落實 長路待走

鴻海創辦人郭台銘：元宇宙落實 長路待走

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效