中國百城新屋庫存 5年新高 「房企債務風險恐難化解」
受樓市降溫、交易下滑影響，中國多地住宅庫存攀升。上海易居房地產研究院10日發布「全國百城住宅庫存報告」，截至11月底，中國100個主要城市新建商品住宅庫存面積總量達5.21億平方公尺，創2016年8月以來，逾五年新高。
報告認為，房地產若庫存去化不了，那麼房企的債務風險難以化解，再多的「降準」救房市等金融支持也意義不大。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，今年以來已持續六個月的市場交易逐月下跌，導致中國房市出現「供過於求」現象。11月中國100個城市新建商品住宅供應量為4495萬平方公尺，但成交量僅有3437萬平方公尺。
截至11月底庫存總量為5億2110萬平方公尺，比上月增長2.1%，是連續4個月正增長；比去年同期增長2.1%，則連續36個月的正增長。
調查發現，11月中國100個城市新建商品住宅的庫存去化的周期達12.5個月，即當前市況，要12.5個月才能售出，而這個數據在2016年8月以來，向來在十個月上下浮動。
嚴躍進指出，當前供求關係中最大的問題就是市場成交非常疲軟，市場交易行情非常糟糕，供求矛盾壓力加劇下，使得去庫存壓力和房企債務壓力進一步被放大。
報告指出，青海省會西寧、河南洛陽、浙江舟山、山東威海、江蘇江陰、黑龍江哈爾濱等城市的庫存消化時間最長，普遍達二至三年，其中西寧長達三年半。
易居房地產研究院研究總監嚴躍進指出，中央政治局6日已釋出「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」，在中央對房地產基調調整下，12月和明年第1季的購房政策預期會有更大鬆綁。專家強調，房市高庫存風險若不消除，那麼房企債務風險將成未爆彈，尤其是三、四線城市恐成房市風險的重災區。
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