中國新能源車銷量 11月增1.2倍 單月首度突破40萬輛

中國新能源車月銷量首次突破40萬輛。圖為廣州國際車展滿是賞車人潮。(中新社資料照片)

隨著克服晶片 供應緊張、散點疫情 爆發、政策法規調整等影響，中國11月新能源汽車 銷量45萬輛，年增121.1%；前11月新能源汽車累計銷量299萬輛，年增長166.8%，預計全年產銷突破340萬輛。

值得注意的是，因為晶片短缺導致的供應鏈問題11月已有所緩解，新能源車月銷量首次突破40萬輛。中汽協指出，不僅新能源車月產銷首次突破40萬輛，而且滲透率已經接近20%。預計12月新能源汽車產銷有望延續增長趨勢，全年產銷有望雙雙超過340萬輛。

路透報導，中國汽車工業協會（簡稱「中汽協」）副秘書長陳士華表示，儘管汽車產銷放緩壓力較大，但行業仍然不乏亮點，消費者對於新能源汽車接受度越來越高，新能源汽車市場已經由政策驅動轉向市場拉動，「新能源汽車產業現在處於高速增長的階段，歷史紀錄連續被打破。」

11月，新能源汽車產銷分別完成45.7萬輛和45萬輛，分別年增1.3倍和1.2倍；前11月產銷年增1.7倍。

11月新能源汽車市場滲透率17.8%，繼續高於上月，其中新能源乘用車市場滲透率達到19.5%。前11月累計銷量滲透率提升至12.7%。

汽車出口與上月相比繼續保持高速增長是當月汽車行業另一亮點，11月汽車企業出口20萬輛，與上月相比下降13.6%，與上年相比增長59.1%，在汽車出口歷史上仍屬較高水準；其中新能源汽車出口增長貢獻度為32.9%。

新能源汽車產銷規模提升，也帶動動力電池行業的需求持續旺盛，上海財聯社報導，11月中國動力電池裝車量20.8GWh，與上年增96.2%，與上月相比增35.1%。其中三元電池共計裝車9.2GWh，與上年增57.7%，與上月相比32.5%。

磷酸鐵鋰電池共11.6GWh，與上年相比增145.3%，與上月相比增37.2%。

對於車市未來展望，陳士華指出，隨著總體經濟穩中向好發展，汽車消費需求仍然穩定。

但供給端仍存在不確定性，晶片供應緊張的問題依然存在，年底各地有序用電、境內散點疫情增加了汽車產業潛在的產業鏈斷供風險。加上去年同期高基數因素影響，汽車產銷保穩壓力依然較大。