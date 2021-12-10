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接手紫光集團 阿里巴巴傳出局

記者陳政錄／綜合報導
中國紫光集團宣告破產重組，阿里巴巴傳接手碰壁。（中新社資料照片）
中國紫光集團宣告破產重組，阿里巴巴傳接手碰壁。（中新社資料照片）

中國紫光集團7月宣告破產重組後，原本接手呼聲很高的阿里巴巴和浙江國資組成的團隊卻傳出局，彭博報導，該行動在最後一刻遇阻，將增加其他競購者拿下交易的可能性。

彭博引述匿名消息人士表示，11月時，中國官員還傾向由阿里巴巴帶頭的財團，但這家電商巨頭在美國的上市狀況，近期引發擔憂，因為美國監管機構正在收緊對上市公司的審計要求。

中國官員認為，如果紫光歸屬於阿里巴巴的話，可能會讓這家晶片公司面臨披露敏感訊息的風險。知情人士表示，紫光集團可能轉向由建廣資產和智路資本的聯合體「智路建廣」接手，但紫光也尚未排除引入新買家的可能性。

報導稱，鑒於紫光集團在大陸半導體領域的重要性，任何最終協議都需要北京方面的批准。目前，阿里巴巴和紫光集團均未回覆置評請求。

由於多年來的大手筆連續併購，加上2020年超過人民幣200億元的債券本息兌付，曾揚言要買下台積電的紫光集團出現嚴重債務危機，於今年7月9日，宣告收到北京市一中院的通知書，並向法院申請對集團進行破產重整。

原本共計有七家意向投資人報名參加紫光的破產重整，隨後由阿里巴巴與浙江國資組成聯合體，以及來自北京，由建廣資產和智路資本組成的聯合體進入兩強競爭。這些公司表態要接手紫光的金額，約人民幣500億元至600億元。

財新網報導，智路建廣聯合體，是由建廣資產和智路資本聯合設立，具有政府背景，且在半導體領域布局甚廣，投資併購的企業有安譜隆半導體、瓴盛科技、思比科、聯合科技公司、安世半導體、瑞士富巴、奧地利半導體等，近期還以14.6億美元，收購了台灣日月光控股，在大陸的四座封測工廠。

北京 破產 投資

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