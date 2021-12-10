美國再對大陸太陽能揮重拳 台廠迎轉單

美國再對大陸太陽能業揮出兩記重拳，有助台灣太陽能廠迎接轉單效應。（新華社）

美國再對中國大陸太陽能業揮出兩記重拳，眾議院以壓倒性票數通過禁止進口新疆 多晶矽等產品的法案，同時，美國國際貿易委員會（ITC）也呼籲拜登 政府必須延長川普時代對大陸太陽能產業實施的關稅 ，相關措施有助台灣太陽能廠迎接轉單效應。

目前台灣太陽能廠主要以內銷為主，隨著美方對大陸出重拳，等於為台廠開啟重返國際市場之路。其中，元晶與美國市場關係最密切，長期與特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity合作，由元晶提供SolarCity太陽能電池，SolarCity負責銷售屋頂型太陽能板，將優先受惠；聯合再生、茂迪、達能等也可望搶搭商機。

台灣太陽能業者對此樂觀看待，強調雖然目前台廠生產成本仍較陸企高，但近年大陸勞工薪資快速上漲，加上當地官方補貼力道不若過往強勁，兩岸太陽能廠成本差距已逐步縮小，未來確實有機會大舉前進美國市場，迎接轉單商機。

美國聯邦眾議院8日以428比1的壓倒性優勢，通過「避免強迫維吾爾族勞動法案」，可能禁止從新疆地區進口產品，並採用「可反駁的推定」（Rebuttable presumption）原則，也就是假設所有來自新疆的商品都是強迫勞動製造的。這項法案仍必須獲參議院通過，並由總統拜登簽署成為法律。

業界人士指出，目前全球太陽能多晶矽原料有八成來自中國大陸，新疆更占45%，主要供應商分別是大全新能源、新特能源、協鑫集團與East Hope，同時也是陸系太陽能模組廠主要的上游供應地，美國打壓新疆太陽能生產，「牽一髮以動全身」。

法人認為，日前美國對大陸太陽能業的政策反反覆覆，如今眾議院透過法案表達立場後，預料未來陸系太陽能廠在美國市場銷售恐將更艱難，對台廠而言則是不可多得的機會。

另一方面，美國對大陸進口太陽能零組件課徵關稅的措施將在明年2月到期，美國國際貿易委員會（ITC）建議拜登把這項關稅延長四年，但從明年2月起逐年調降稅率0.25%。ITC在幾周前，認定進口的太陽能零組件仍對當地製造商構成威脅。

當前進口稅率為30%。業界認為，隨著美方延續進口關稅，對大陸太陽能廠又是一大傷害。不過，該關稅雖然有利於美國本土太陽能產業發展與提高就業機會，但卻不利於推廣再生能源政策，未來拜登勢必要權衡利弊得失，而最終決定也將再次牽動全球太陽能產業。