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生產者物價指數增幅趨緩 中國通膨拐點出現

記者陳政錄／綜合報導
中國PPI漲幅縮小，分析師認為出現全面性通膨風險的可能性不大。（新華社）
中國PPI漲幅縮小，分析師認為出現全面性通膨風險的可能性不大。（新華社）

中國通膨升溫，中國國家統計局公布11月消費者物價指數（CPI）年增2.3%，創下15個月新高，生產者物價指數（PPI）年增12.9%，增幅較10月收窄。分析師認為，PPI漲幅縮小，拐點已出現，但出現全面性通膨風險的可能性不大。

數據顯示，11月中國CPI年增2.3%，漲幅較10月擴大0.8個百分點，是繼10月轉漲後，連續第二個月上升，但累計1到11月平均，中國CPI只比去年同期上漲0.9%，實現「溫和上漲」的年度目標。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，CPI上漲主要是受到去年同期基數較低影響，還有新漲價因素，包括食品價格從下降2.4%轉為上漲1.6%，非食品價格上漲2.5%，擴大0.1個百分點。

其中，鮮菜價格上漲30.6%，漲幅比10月擴大14.7個百分點；雞蛋、淡水魚和食用植物油價格分別上漲20.1%、18.0%和9.7%。但之前大漲的豬肉則大跌32.7%。

另一方面，PPI在11月年增率12.9%，漲幅縮小0.6個百分點，月增率從上升轉為持平，路透報導，董莉娟指出，主要與中國官方推出的「保供穩價」政策落實力度不斷加大，煤炭、金屬等能源和原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制有關。

上海證券宏觀分析師胡月曉表示，雖物價如預期上漲，但並非PPI傳導，而是年底「翹尾」的食品價格推動，另PPI雖仍處高點，但漲幅已出現回落，從大宗商品運行趨勢看，已是拐點來臨。

中國社科院近日發布2022年《經濟藍皮書》，建議官方對CPI漲幅預期目標設定為3%左右，並預計2022年PPI漲幅將來到5%左右。

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