人行上調金融機構外匯存準率 人民幣急漲變急跌率

中國人民銀行9日晚間宣布，15日起上調金融機構外匯存款準備率2個百分點。（中新社）

人民幣對美元從急漲變急跌。中國人民銀行9日晚間宣布，自15日起，上調金融機構外匯存款準備率2個百分點，即外匯存款準備率由現行的7%提高到9%。消息一出，連續兩日走強、雙雙創三年半新高的在岸及離岸人民幣夜盤應聲走貶，離岸人民幣並貶破6.37。

人行最新動作顯示，一手透過全面降準，為市場注入資金活水，同時抓緊外匯流動性的管制，避免人民幣過度升值。

澎湃新聞報導，中國外匯投資 研究院副院長趙慶明分析，最近人民幣匯率 持續走強，可能吸引了部分投機資金介入，人行上調外匯存準率，可以降低銀行的外匯貸款 能力，起到釜底抽薪的作用，減少投機力量，穩定匯率。

人行甫於6日宣布自12月15日起全面調降存款準備率0.5個百分點，金融機構加權平均存款準備率為8.4%，預計釋放長期資金約1.2兆人民幣（約1900億元）。

但在降準訊息出現後，人民幣匯率無視降準帶來的貶值壓力，意外呈現強勢格局。人民幣對美元9日離岸價一度升破6.34，最高見6.3394，截至下午4時49分，離岸價報6.3439，在岸價報6.3443。

值得注意的是，人民幣兌美元官方中間價9日為6.3498，跟著在岸及離岸價創下三年半新高，升值179個基點，漲幅0.28％，原本外界以為官方有意順勢讓人民幣升值，但沒想到人行晚間就公布新政策。

面對人民幣升值壓力，人行宣布，自12月15日起，上調金融機構外匯存款準備率2個百分點，即外匯存款準備率由現行7%提高到9%。同時宣稱此舉是為加強金融機構外匯流動管理。

外匯存款準備率提高，會使銀行美元流動性減少，降低美元信貸投放能力，且能一定程度緩解人民幣升值的壓力。人行前次宣布調高金融機構外匯存款準備率的時間是今年5月31日，並在6月15日生效，一樣是調高2個百分點，當時也是因為人民幣升值太快，人行才出手。

在調升外匯存款準備率消息公布後，離岸人民幣兌美元短線快速走弱，離岸價一度下挫逾376個基點，跌破6.37關口，最低報6.3792。