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為搶顧客中國淘寶賣家做生意有多狂？看這8張圖就知道

記者林汪靜／即時報導
這8大類最具特色的淘寶賣家，有包打聽、人狠話也多、文案鬼才等類型。（圖／阿里巴巴集團提供）
這8大類最具特色的淘寶賣家，有包打聽、人狠話也多、文案鬼才等類型。（圖／阿里巴巴集團提供）

電商市場龐大又競爭激烈，商家無所不用其極地行銷為搶奪客源和消費者的「錢包」。中國電商平台淘寶賣家就創意無限，各出奇招搶生意。淘寶官方微博9日發布「淘寶賣家行為學」漫畫，呈現8大類最具特色的淘寶賣家，有包打聽、人狠話也多、文案鬼才等類型，比如，人狠話多的商家，不惜撂下狠話也要保證自家產品有多「好」，引發陸網熱議。

淘寶賣家行為學從行銷的角度，盤點了中國年輕淘寶賣家們的「鬼馬」創意，這8大類特色賣家包括包打聽、人狠話也多、扎心派、隱藏學霸、人體實驗型、文案鬼才、天外飛仙、野生美工。

比如，「人狠話也多」的賣家，顧客問：「老闆你這蘋果甜嗎？」賣家回：「蘋果不甜，死我全家」。賣家對自家產品極度自信，習慣放狠話，無論你的問題是什麼，他總是力求在一個回合內向你展示人類自信的巔峰。」

「人體實驗型」的賣家則「請不起明星，我替自己代言」，有部分賣家致力於「親身實踐」的行為藝術，為了證明自己可靠的產品品質。

而「文案鬼才」的賣家則用爆紅奇特的詞彙形容自家產品，例如，他們用「踩屎感」形容鞋子的舒適，用「擼貓感」描述法蘭絨被子的柔軟，螺螄粉賣家則擅長運用先揚後抑的句式，用「有點小臭、但很好吃」來吸引消費者下單。

重慶市人社高級創業導師、曲率創工場董事總經理廖栩分析，看似有趣好玩的淘寶賣家行為、淘寶神店，背後是有一套商業邏輯的。隨著「95後」、「00後」成長為消費主力，他們更加追求個性，而年輕的淘寶賣家們也看到了這一點，開始用新奇有趣的行銷文案、小眾差異化的產品滿足他們的需求。

另一方面，貨品小眾的淘寶賣家，正在年輕人市場中高速成長。資料顯示，去年漢服和lolita（蘿莉塔）服飾、JK制服（指日本女子高中制服）組成的「三坑」市場，已經成為了在淘寶上誕生的（人民幣）新百億市場。此外，手辦盲盒、來圖訂製（客製化服裝）等在年輕族群中流行的細分賽道，正在成為淘寶上長大的「小生意」。

淘寶官方微博9日發布「淘寶賣家行為學」漫畫，呈現8大類最具特色的淘寶賣家。（圖／...
淘寶官方微博9日發布「淘寶賣家行為學」漫畫，呈現8大類最具特色的淘寶賣家。（圖／阿里巴巴集團提供）

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