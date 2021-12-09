美商英特格高雄新廠 投資翻倍上看5億美元

台積電 前進高雄設廠效應發威，供應鏈持續擴大港都投資 。美國半導體材料暨特殊化學品巨擘英特格（Entegris）8日宣布，旗下高雄新廠投資金額將翻倍，未來三年上看5億美元，成為旗下全球最大製造基地，並增加人才召募數量。

「台積電帶來的不僅是高雄房市的熱潮，也讓南台灣半導體產業生態圈更完備了！」一名半導體高層人士透露。英特格是繼台積電之後，近期又一家重量級大廠投資高雄。

英特格是半導體材料暨特殊化學品巨擘，最為外人稱道的是在半導體晶圓廠先進製程必備的極紫外光（EUV）光罩盒產品，與台灣家登是全球現階段「唯二」供應商，兩家公司先前還為了專利問題興訟；此外，英特格還生產高純度化學品、光阻材料等產品，在台灣重要客戶包含台積電、聯電，以及美光台灣廠等。

英特格總裁暨執行長羅伊（Bertrand Loy）接受台灣媒體線上訪問時表示，半導體市場需求將持續、且加速成長，他引述研究機構數據指出，全球半導體銷售額至2030年將達近1兆美元，因此必須擴大投資，布局台灣是好選擇，投資額度與新廠面積接近翻倍加碼，期盼該公司擴大台灣投資，能支援台灣客戶發展。

英特格原先規畫，高雄新廠未來三年投資額為2億美元，8日宣布將翻倍成長至5億美元，廠區面積也將以接近倍增幅度上調，目標2022下半年設備移入組裝，目標2022年底至2023年邁入客戶驗證階段，首批液體過濾產品目標 2023年上半年開始銷售。

羅伊指出，新廠主要擴產產品主要針對微汙染控制業務，包含先進過濾器、先進沉積材料與高純度封裝三大產品，以因應邏輯晶片製造精密，相關化學品純度持續增加的需求。

英特格規畫，此波擴產後，台灣總產能占全球產能約20%，主要用於提升製程能力與穩定度、自動化與潔淨度。英特格台灣區 總經理謝俊安強調，英特格在台灣營運至今30年，此次擴充將強化對主要客戶供應的穩定度，並進一步在台灣市場穩定成長。

因應新廠人力需求，英特格也將擴大在台徵才，2022年目標新增100 名工程背景和製造人才。未來隨新廠營運後，會持續擴大員工編制。