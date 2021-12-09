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中國第二家Costco蘇州開業 出動無人機救護車

記者戴瑞芬／綜合報導
蘇州Costco開業，人潮擁擠。（取材自新京報）
蘇州Costco開業，人潮擁擠。（取材自新京報）

中國第二家Costco 8日在蘇州開業，新京報報導，搶茅台的場面，不輸兩年前上海閔行首店。有市民凌晨3點就開始排隊，白天Costco門口連綿不絕長龍，排隊入場需提前預約，周邊交通都堵到癱瘓。據網友爆料，現場還配備了救護車、還有無人機出動。

新京報報導，中國第二家Costco，蘇州Costco位於高新區，與上海首店超市面積相當，開幕盛況也不輸當年。

2019年中國Costco首店在上海閔行開張，開業首日，在人民幣1498元的飛天茅台、愛馬仕等大牌包包的吸引下，Costco被擠到交通癱瘓，甚至開店僅半天就在下午1點宣布暫停營業。

上海Costco首店開業一周，付費會員數超過了20萬人，以一張會員卡人民幣299元計，開業當周僅會員卡就帶來了近人民幣6000萬的收益。

新京報報導，兩年後，蘇州Costco開張了，開業前會員卡開辦首日，一張人民幣199元會員卡就超萬人申請，不但超越上海紀錄，更打破了Costco首日辦卡人數的全球紀錄。

Techweb 報導，蘇州Costco 8日開業的第一天，凌晨3點就開始排隊。因為人潮太擁擠，還出動無人機監控秩序，和救護車現場待命。

蘇州Costco面積約5萬2000平方公尺，店址落地的蘇州高新區成為日本永旺夢樂城、瑞典宜家、法國迪卡儂和美國Costco這四大世界著名商家齊聚的核心商貿區。

新京報報導，Costco在中國市場佈局野心越來越大，今年已有6家新店展店計畫，包括今年2月在深圳拿地，首進華南市場；4月Costco和廣州荔灣區政府簽署合作備忘錄；6月布局杭州、寧波、南京，相繼簽約。在進駐長三角、珠三角之後，Costco也將北上進駐青島，持續在中國各地開枝散葉。

蘇州Costco開業，人潮擁擠。（取材自新京報）
蘇州Costco開業，人潮擁擠。（取材自新京報）

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