禾邁IPO 躍最貴新股 專家：股本小、成長快

中國禾邁股份宣布，首次公開發行（IPO）股票 並在上海科創板上市，發行價定價為每股人民幣557.8元（約87.8美元），9日於網上申購，禾邁股份也成為A股史上公開發行價最高的新股。

成都傳媒集團旗下新媒體「紅星新聞」報導，按照科創板中一籤500股計算，中籤禾邁股份的投資者，需繳款人民幣27.89萬元（約4.4萬美元）。

澎湃新聞報導，從發行價格來看，先前義翹神州在今年8月才以每股人民幣292.92元的歷史最高發行價，超越由石頭科技保有的每股人民幣271.12元最高價，禾邁股份僅在三個月之後就將此紀錄翻了近一倍。

對於為何出現如此高的發行價格，有市場人士認為，股本小、成長快是股價創新高的最主要原因。

招股書指出，禾邁股份本次公開發行股票1000萬股，發行後總股本為4000萬股；發行後總市值人民幣223.12億元，將募資人民幣55.78億元（約8.78億美元）。

該公司是一家以太陽能變頻器等電力變換設備及電氣成套設備為主要業務的高新技術企業，產品包括微型變頻器及監控設備，以及根據微型變頻器理念設計的模組化變頻器。

此次IPO禾邁股份募資除使用人民幣1.4億元用於補充流動資金外，公司擬投入募集資金人民幣2.57億元用於「禾邁智慧製造基地建設項目」，人民幣8877.1萬元用於「儲能變頻器產業化」項目，人民幣7159萬元用於「智慧成套電氣設備升級建設」項目。

業績方面，2018年到2020年，禾邁股份的營收 分別人民幣3.07億元、4.6億元、4.95億元；淨利潤 分別為人民幣1586.02萬元、8053.8萬元和1.04億元。

此外，禾邁股份今年前三季，營收人民幣5.07億元，淨利潤人民幣1.22億元。

根據上交所官網顯示，禾邁一開始在申請上市披露的擬募資額僅人民幣5.58億元，也就是說，禾邁自己預估的發行價只有55.8元，沒想到定價居然翻了十倍，導致本益比高達226倍。