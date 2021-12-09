中國「ABCDG」新數據經濟 10年內有望超車美國

瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬剖析，中國未來10年有四大重要趨勢。（本報資料照片）

中國極可能靠人工智慧、區塊鏈、雲端 科技、資料中心、5G 或6G等「ABCDG」新數據經濟優勢，在10年內有望超車美國。

瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬在一場論壇中提到，中國正處於「百年之變」，包括政治、經濟、科技、增長模式、社會及地緣政治等，尤其未來10年跟市場最有關的有四大改變。

首先，最重要的是經濟增長模式產生改變，中國每20到25年，經濟形態就會出現巨大變化，過去20年中國靠的是水泥紅利及人口紅利，未來20多年吃的是數據紅利。如今水泥紅利已走完，正在呼喚新的業態。

他提及，中國經濟將由美式強調服務的增長模式，轉為強調製造的德國式增長，金融（包括股市）及服務業重要性下降，尖端製造業將由國家引導。

另一個經濟增長模式的改變，是從鄧小平時代追求「部分人先富」，走向經濟果實「再分配」，讓社會整個分配更均勻和諧，關心中國資產價格的人需清楚把握此三項模式脈動。

影響中國未來10年的第二大改變，即走入A（AI）、B（Blockchain區塊鏈）、C（Cloud雲端）、 D（Data Center）、及G（5G或6G）的數據時代。新經濟為消費者量身訂作送到門前，對製造業、服務業、零售業產生顛覆性變革。陶冬說，這二年中國數據化程度已與美國並駕齊驅，甚至些微領先，這場新冠疫情，中國率先走出危機，在ABCDG新數據時代來臨下，在10年內全球經濟將會重新洗牌。

第三個改變是碳中和之變。陶冬分析，中國國家主席習近平宣布2030年碳達峰，2060年碳中和，新能源商品超級周期即將形成，價格上漲將集中在新清潔能源、新材料與新金屬。

第四是中美關係之變，陶冬認為將會改善，起碼開始對話，美對中懲罰性關稅會下降，雙方在碳中和合作，但很難見到根本性改善，老大與老二間會有更多科技及非典型競爭。

陶冬受訪時並提及，他認為2022年將出現各國經濟周期「錯位」，即美國為解決通膨問題，可能是全球率先升息的主要國家，並進行縮表，但中國經濟成長減速，中國人民銀行勢必要增加流動性，進行定點放水，日本與歐洲可能不動，資金從新興市場 流向美元資產，市場波動加劇，尤其可能出現新興市場之亂。