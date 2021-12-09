出口火熱+外資流入 人民幣升破6.35 刷新三年半新高

在岸、離岸人民幣8日雙雙走強，升破6.35關口，分別刷新2018年5月以來近三年半新高。（路透資料照片）

在岸、離岸人民幣8日雙雙走強，升破6.35關口，分別刷新2018年5月以來近三年半新高。分析認為中國出口強勁以及外資流入，致人民幣已連續三個月升值，不過人民幣已進入築頂階段（意指盤頭階段），後續可能在6.3至6.7間波動。

中國人民銀行於6日才剛宣布自本月15日全面降準0.5個百分點，約釋放人民幣1.2兆元長期資金，一般而言，釋放資金消息通常會給人民幣匯率 帶來貶值壓力。但目前降準訊息並未影響人民幣匯率強勢表現。

在岸、離岸人民幣對美元匯率8日大幅升值並升破6.35關口，分別最高觸及6.3451、6.3437，分別創2018年5月以來近3年半新高，升值超過200基點，與此同時，代表美元強弱的美元指數 上漲約6.88%，顯示美元雖然走強，但人民幣升值力道更強勁。

至於人民幣後勢，光大證券指出，中國出口增速很大機率將延續趨勢性放緩，中美貨幣寬鬆程度將趨於收斂，因而人民幣匯率進一步上漲的機率已經不高，但短期內大幅放緩概率同樣不高，預計已進入築頂階段的人民幣匯率，後期或將在6.3到6.7的區間內保持雙向波動。分析多認為人民幣匯率與美元指數走勢明顯背離，未來將走出獨立行情。主因在中國幾個經濟趨勢。

一是出口高景氣促進經濟穩健運行，11月出口數據出口金額5,793.4億美元，年增26.1%，優於預期，並帶來高順差。其次，外資流入較快增長。據中國商務部 統計，2021年1到9月，中國實際使用外資金額達人民幣8,595.1億元，年增19.6%（約1292.6億美元，年增25.2%）。

外資持續流入也顯示在滬港通的股市交易上，路透粗略統計，11月北向資金買A股淨流入約人民幣185億元，雖然較9月和10月略有放緩，但仍實現14個月淨買入；中債登資料顯示，10月境外機構增持中國債券人民幣226億元，降至七個月新低，但增持趨勢未改。