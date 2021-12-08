我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

支農、支小再貸款利率 人行下調0.25個百分點

記者陳政錄／綜合報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

繼6日宣布全面降準2碼，釋放長期資金約人民幣1.2兆元（約1893億美元）後，中國央行7日調降支持農業、小微企業的支農、支小再貸款利率0.25個百分點，以支持相關產業發展。但分析師認為，此舉不能看做是政策利率「降息」。

據證券時報報導，中國人民銀行（中國央行）自12月7日起，下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點，下調後3個月、6個月、1年期再貸款利率分別為1.7%、1.9%、2%。這是中國央行繼2020年7月後，時隔一年多再次下調該再貸款利率。

對於外界關注，中國當局是否繼「降準」後，釋出「降息」的政策訊號，光大首席固定收益分析師張旭曾認為，此舉不能看做是政策利率「降息」。

他說明，政策利率體係由公開市場操作利率（短期政策利率）和MLF利率（中期政策利率）組成，再貸款、再貼現利率並非政策利率。

除此之外，中國央行7日展開規模人民幣100億元（約15.7億美元）的7天期逆回購操作，另因有人民幣1000億元（約157.8億美元）逆回購到期，今日共實現淨回籠資金人民幣900億元（約142億美元）。

6日晚間，在中國國務院總理李克強提出要「適時降準」3天後，中國央行公告，將於12月15日下調金融機構存款準備率2碼（0.5個百分點）。此次降準為全面降準，共計釋放長期資金約人民幣1.2兆元。

利率 貸款 央行

上一則

華爾街近日大跌沖刷 竟成反彈有利因素

下一則

投資人對新病毒恐懼降低 科技觸底反彈 那指大漲逾3%

延伸閱讀

中國人行救經濟 降準2碼 釋1.2兆人民幣

中國人行救經濟 降準2碼 釋1.2兆人民幣
中國至少20城市開始抑制房價下跌

中國至少20城市開始抑制房價下跌
中國降準 分析指有利穩定房地產基本面

中國降準 分析指有利穩定房地產基本面
新冠變種Omicron來襲引擔憂 貸款利率走跌

新冠變種Omicron來襲引擔憂 貸款利率走跌

熱門新聞

馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46
受美國運通和Salesforce下跌拖累，道瓊工業平均指數下跌652.22點或1.86%至3萬4483.72點。美聯社

縮減購債加速 股指再度暴跌652點

2021-11-30 16:37

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心