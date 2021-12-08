支農、支小再貸款利率 人行下調0.25個百分點

中國人民銀行。（新華社）

繼6日宣布全面降準2碼，釋放長期資金約人民幣1.2兆元（約1893億美元）後，中國央行 7日調降支持農業、小微企業的支農、支小再貸款利率 0.25個百分點，以支持相關產業發展。但分析師認為，此舉不能看做是政策利率「降息」。

據證券時報報導，中國人民銀行（中國央行）自12月7日起，下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點，下調後3個月、6個月、1年期再貸款利率分別為1.7%、1.9%、2%。這是中國央行繼2020年7月後，時隔一年多再次下調該再貸款利率。

對於外界關注，中國當局是否繼「降準」後，釋出「降息」的政策訊號，光大首席固定收益分析師張旭曾認為，此舉不能看做是政策利率「降息」。

他說明，政策利率體係由公開市場操作利率（短期政策利率）和MLF利率（中期政策利率）組成，再貸款、再貼現利率並非政策利率。

除此之外，中國央行7日展開規模人民幣100億元（約15.7億美元）的7天期逆回購操作，另因有人民幣1000億元（約157.8億美元）逆回購到期，今日共實現淨回籠資金人民幣900億元（約142億美元）。

6日晚間，在中國國務院總理李克強提出要「適時降準」3天後，中國央行公告，將於12月15日下調金融機構存款準備率2碼（0.5個百分點）。此次降準為全面降準，共計釋放長期資金約人民幣1.2兆元。