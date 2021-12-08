我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

中國11月進出口雙飆 超過預期

記者黃雅慧／綜合報導
中國11月出口3255.3億美元，年增22%，進口2538.1億美元，年增31.7%，雙雙優於預期。（中新社）
中國11月出口3255.3億美元，年增22%，進口2538.1億美元，年增31.7%，雙雙優於預期。（中新社）

中國海關總署公布11月最新外貿數據，11月進出口金額5793.4億美元，年增26.1%。其中出口3255.3億美元，年增22%，進口2538.1億美元，年增31.7%，雙雙優於預期。

累計今年前11個月，中國整體貿易進出口總額5.47兆美元，年增31.3%。

其中，出口金額3.03兆美元，年增31.1%，進口2.44兆美元，年增31.4%。貿易順差累計5817.1億美元，年增29.8%。

路透報導，出口表現超預期原因在於，海外需求持續復甦，加上進入海外傳統假日消費旺季，上述推動出口增長。此外，受到新冠變種病毒影響，導致海外疫情前景不明，提升經濟不確定性，致使廠商擔憂供應鏈中斷而提前增加庫存備貨。

也有分析師認為，儘管出口表現較預期佳，但增速較前期放緩，因為11月美國、歐元區製造業PMI分別為58.3和58.4，相較10月均下滑；另外，國際運價出現回落，11月中國出口集裝箱運價綜合指數較上月減1.54%；再者，2020年11月出口增速達21.1%，墊高了基期，也會讓今年數據稍顯黯淡。未來在全球疫後復甦常態化及基期原因，出口增速將延續放緩態勢。

此外，進口方面呈現強增長，可能受惠大宗商品價格回落，雖目前仍處高位，但對進口造成明顯提振，且能源限制的緩解對生產端的恢復也刺激進口的增長。進口逐步增強，被視為中國經濟增速開始出現築底現象，加上人行宣布降準，預期12月數據將有望獲得改善。

相較10月，中國製造業面臨的高價原物料與用電問題在11月得到緩解，中國國家統計局發布11月製造業PMI為50.1，時隔兩月才重返擴張區間。而6日召開的中國政治局會議提到經濟工作「穩」字當頭，顯示中國經濟未來仍存在下行壓力。

綜和市場人士說法，受到國際疫情與產業鏈供應影響，長期來看，中國貿易數據未來恐呈現緩步下滑趨勢，但伴隨海外經濟逐步復甦，加上政策支持，仍有利中國外貿維持韌性與競爭力。

疫情 變種病毒 供應鏈

上一則

今年掛牌科技股幾全陷熊市 僅GlobalFoundries一枝獨秀

延伸閱讀

南加長堤報告首例新變種病毒Omicron感染病例

南加長堤報告首例新變種病毒Omicron感染病例
世界OnAir／揭開變種病毒Omicron真實面目 醫師來解惑

世界OnAir／揭開變種病毒Omicron真實面目 醫師來解惑
中國對台貿易逆差寫新高 今年前11月達1567億美元

中國對台貿易逆差寫新高 今年前11月達1567億美元
英藥廠新藥Sotrovimab 「對Omicron所有突變有效」

英藥廠新藥Sotrovimab 「對Omicron所有突變有效」

熱門新聞

馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46
受美國運通和Salesforce下跌拖累，道瓊工業平均指數下跌652.22點或1.86%至3萬4483.72點。美聯社

縮減購債加速 股指再度暴跌652點

2021-11-30 16:37

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心