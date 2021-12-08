中國11月進出口雙飆 超過預期

中國11月出口3255.3億美元，年增22%，進口2538.1億美元，年增31.7%，雙雙優於預期。（中新社）

中國海關總署公布11月最新外貿數據，11月進出口金額5793.4億美元，年增26.1%。其中出口3255.3億美元，年增22%，進口2538.1億美元，年增31.7%，雙雙優於預期。

累計今年前11個月，中國整體貿易進出口總額5.47兆美元，年增31.3%。

其中，出口金額3.03兆美元，年增31.1%，進口2.44兆美元，年增31.4%。貿易順差累計5817.1億美元，年增29.8%。

路透報導，出口表現超預期原因在於，海外需求持續復甦，加上進入海外傳統假日消費旺季，上述推動出口增長。此外，受到新冠變種病毒 影響，導致海外疫情 前景不明，提升經濟不確定性，致使廠商擔憂供應鏈 中斷而提前增加庫存備貨。

也有分析師認為，儘管出口表現較預期佳，但增速較前期放緩，因為11月美國、歐元區製造業PMI分別為58.3和58.4，相較10月均下滑；另外，國際運價出現回落，11月中國出口集裝箱運價綜合指數較上月減1.54%；再者，2020年11月出口增速達21.1%，墊高了基期，也會讓今年數據稍顯黯淡。未來在全球疫後復甦常態化及基期原因，出口增速將延續放緩態勢。

此外，進口方面呈現強增長，可能受惠大宗商品價格回落，雖目前仍處高位，但對進口造成明顯提振，且能源限制的緩解對生產端的恢復也刺激進口的增長。進口逐步增強，被視為中國經濟增速開始出現築底現象，加上人行宣布降準，預期12月數據將有望獲得改善。

相較10月，中國製造業面臨的高價原物料與用電問題在11月得到緩解，中國國家統計局發布11月製造業PMI為50.1，時隔兩月才重返擴張區間。而6日召開的中國政治局會議提到經濟工作「穩」字當頭，顯示中國經濟未來仍存在下行壓力。

綜和市場人士說法，受到國際疫情與產業鏈供應影響，長期來看，中國貿易數據未來恐呈現緩步下滑趨勢，但伴隨海外經濟逐步復甦，加上政策支持，仍有利中國外貿維持韌性與競爭力。