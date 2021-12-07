阿里組織架構調整 戴珊、蔣凡分掌中國、海外數位商業

阿里管理層調整。（路透資料照片）

阿里巴巴組織架構大調整，阿里巴巴董事會主席張勇6日發內部信，宣布公司升級「多元化治理」體系，並任命戴珊和蔣凡，分別負責新設立的「中國數位商業」和「海外數位商業」兩大板塊。

戴珊管淘寶天貓。（取材自微博）

另外，阿里巴巴集團首席財務官（CFO）也將換人，武衛明年3月31日卸任CFO，將由副首席財務官徐宏接任。

澎湃新聞報導，戴珊作為集團總裁，將代表阿里巴巴分管大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽）、B2C零售事業群、淘菜菜、淘特和1688等業務，共同形成「中國數位商業板塊」。

蔣凡頭銜也是集團總裁，將代表阿里巴巴分管全球速賣通和國際貿易（ICBU） 兩個海外業務，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司，共同形成「海外數位商業板塊」。

蔣凡曾是阿里巴巴最年輕的合夥人，但去年因捲入與淘寶第一網紅張大奕的桃色新聞被撤銷合夥人身份，職級也從集團高級副總裁降為集團副總裁。

蔣凡的桃色新聞發酵後，阿里持股的新浪微博 對有關蔣凡的帖子進行迅速和大規模的刪除，使得大陸官方對阿里參股媒體更為警惕。

蔣凡調任海外業務。（取材自微博）

彭博在今年3月曾報導，大陸官方要求阿里巴巴出售部分媒體資產，因該公司對社交媒體的影響力，以及在蔣凡捲入醜聞事件中扮演的網路作用，讓官員不安。

阿里的人事變動還包括，武衛將從明年3月31日起卸任集團首席財務官，屆時由集團副首席財務官徐宏接任，武衛將繼續擔任集團執行董事，並擔任集團董事會下設的可持續發展委員會成員。

武衛於2007年加入阿里巴巴，作為首席財務官參與三次上市案，包括Alibaba.com於2007年在香港 交易所上市、阿里巴巴集團分別於2014年在紐約上市及於2019年回港上市。

路透報導，花旗銀行隨後發布報告指出，對徐宏出任CFO的公告早於該行預期，但對處於轉型期的阿里巴巴，較早地過渡也有其合理性。在過去一年的一系列重大事件後，未來幾年阿里巴巴能否證明其有能力從宏觀經濟放緩中恢復增長，並在營運上更加強勁。

張勇稱，隨著阿里巴巴集團形成多業務引擎驅動未來增長的格局，「多元化治理」將是集團全新的組織戰略。阿里巴巴希望通過更多新型治理方式的探索，始終用生產關係的先進性來驅動先進生產力的釋放，用組織的創新去驅動業務的創新。