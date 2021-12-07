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外資瘋擁抱台股 11月熱錢湧入61億美元

記者廖珮君／台北7日電

外資瘋台股，據金管會最新統計，11月外資加上陸資，共淨匯入61億美元，創2009年10月、逾12年來的單月淨匯入新高紀錄，顯示外資擁抱台股的盛況。

11月外資在台股轉賣為買，單月買超218億元，12月以來截至6日為止，短短四個交易日已買超224億元台幣（約7.9億美元），買氣明顯增溫。

金管會統計，2009年9月外資淨匯入70.66億美元，當時是金融海嘯爆發後一年，在各國救市措施下，讓資金回巢；如今則是疫後、台灣經濟復甦力道強勁，外資對台股有信心所致。

證期局官員則表示，11月外資從10月淨匯出轉為淨匯入，有二大主因，一是台灣經濟總體基本面良好，包括上市櫃公司前十月營收較去年同期成長17%、前三季稅前盈餘較去年同期成長88%，獲利亮眼。

二是市場整體表現穩健，讓外資對台股具有信心。統計顯示，11月底外資持有上市櫃股票占總市值已達41.47%高點。

資深券商表示，10月因市場預期美國即將升息，部分外資匯出資金，但11月在美國公布縮減購債規模、升息也將在明年年中才展開，符合外界預期下，外資又開始匯入資金。

金管會昨公布，11月外資淨匯入60.98億美元，陸資淨匯入0.02億美元，合計淨匯入61億美元，累計外資淨匯入餘額達2248.04億美元。據統計，累計前11月外資加上陸資累計淨匯入162.9億美元，若12月繼續淨匯入，全年單年淨匯入金額有機會創下史上次高紀錄，僅次於2009年全年淨匯入的266億美元。不過，金管會統計，今年前11月，外資賣超上市股票台幣5204億元（約185.7億美元）、賣超上櫃股票台幣369億元（約13.1億美元），合計台幣5573億元（約198.9億美元）。今年外資大賣台股，不僅沒匯出、還有新資金淨匯入，顯示外資資金存在帳戶內伺機而動。

法人指出，台灣10月出口值為401.4億美元，連16紅也創歷年單月新高，顯現台灣經濟基本面佳，更是金融海嘯後最長的成長周期。12月多家重量級公司法說會釋出對第4季正面看法，應有一波作帳行情可期。

台股 股票 金融海嘯

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