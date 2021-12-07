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中國至少20城市開始抑制房價下跌

特派記者賴錦宏／北京報導
中對至少有20個城市對房產降價做出了限制，圖為成都一處樓盤銷售部。（中新社資料照片）
中對至少有20個城市對房產降價做出了限制，圖為成都一處樓盤銷售部。（中新社資料照片）

中國房價的下滑已促使多個地方政府嘗試對其設置底線，至少有20個城市對房產降價做出了限制。據日本財經新聞報導，中國房價下跌的現象已從小城市蔓延到一些大城市，諸如成都、天津和南京都自上個月開始發布房價限跌措施，以避免房價持續下行對經濟造成危害。

據報導，成都市11月23日宣布為房地產開發商和購房者提供融資的措施。成都市政府敦促金融機構放寬對開發商和購房者的貸款限制，並加速發放貸款，且重點開發商將被允許推遲還款或支付較低的利率。

天津上個月也指示房產公司限制降價。一位消息人士透露，新建房產的售價不得低於向市政府報告原價的15%，若有任何較大的降價措施需提前通知有關部門。

另外，南京市也已下令降價開發商停止擾亂市場。

自今年夏天開始，中國多城房價出現下滑，部分原因是中國所頒布的「三條紅線」，對房地產抵押貸款審查有了更加嚴格的要求。

不過，嚴格的審查只是困擾市場的部分原因，中國希望遏制房地產行業的過度借貸，造成一些流動性緊張的開發商轉而向承包商支付房地產費用。這些承包商急於出售房產，從而推動了房價的下跌。

中國國家統計局數據顯示，今年5月中國70個主要城市中，有五個城市的新建公寓價格同比下降，這一數字在10月份飆升至52，創2015年2月以來的記錄。

成都、天津、南京都被認為是「新一線」城市，在規模和經濟的重要性上僅次於北京、上海、深圳等「一線」城市。這些新一線城市的平均公寓價格從10月份開始下降，共下降了0.1%；即便是一線城市的房價在9月份也停止了增長，廣州和深圳的房價自那之後也開始了下跌。

由於擔心房地產泡沫會加劇金融風險，中國在疫情穩定後重新開放經濟活動的同時，加強了對房產的限制，但當像恒大集團這樣的房地產巨頭也陷入債務危機時，中國央行和其他相關部門開始敦促銀行不要扼殺房地產相關融資。

中國央行數據顯示，10月未償還抵押貸款增加了3481億人民幣（約548.9億美元），比9月增加了1000億人民幣（約157.6億美元）。另外標準普爾也警告，經過估算，中國房地產行業剛性負債合計24兆人民幣（約3.7兆美元），全行業銷售產生的淨現金流償還全部債務的周期需要三年左右，並對部分房企自救能力感到擔憂。

房地產 房價 貸款

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