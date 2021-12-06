官方鬆綁 中房企發債開綠燈 有助緩解系統性問題

中國當局放鬆房企發債，圖為示意圖。（路透）

中國恒大債務風暴在官方定調是個案後，北京當局放鬆房企發債，包括萬科、碧桂園、龍湖、綠城、華潤置地等大型房企陸續傳出發債計畫，將有助於緩解房企資金吃緊的問題，降低系統性金融風險的可能性。

證券 時報報導，中國監管層最新表態，支持堅守主業、經營穩健的房地產 企業正常融資，並對房地產企業發行供應鏈 資產抵押擔保證券（ABS）產品大開綠燈，其中，萬科擬於近期發行7.77億元（人民幣，下同，約1.21億美元）供應鏈ABS，並計畫於12月將2021年額度發行完畢，另綠城、龍湖集團也分別計畫於近期發行8億到10億元的供應鏈ABS。

不只如此，龍光集團也計畫於12月發行6.65億元的商業地產抵押證券（CMBS），並計畫後續發行約5億元的供應鏈ABS，中海企業、招商蛇口等也有發行公司債的計畫。

彭博報導引述銀行間市場交易商協會訊息系統顯示，碧桂園及龍湖的子公司，分別計畫發行50億元及30億元的中期票據，用於償還有息債務，中海企業亦計畫發行三期中期票據，總額100億元，用於償還項目貸款。

深圳交易所訊息顯示，10月以來，華潤置地、招商蛇口等五家房地產企業，已在深交所發行六檔資產證券化產品，規模合計106.27億元，類型包括供應鏈ABS、購房尾款ABS、CMBS和類REITs等。

新華社報導，中國人民銀行有關負責人說，短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能，近期，房企銷售、購地、融資等行為逐步回歸常態；證監會有關部門負責人表示，將支持優質房地產企業發行債券，資金用於出險企業項目的兼併收購。

人行旗下媒體刊文稱，11月房地產貸款投放在10月大幅回升的基礎上，繼續保持月增率、年增率雙升趨勢，初步預計年增約2000億元，另據wind資訊統計，11月房地產企業境內債券發行金額471億元，月增84%。