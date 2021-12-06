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突破 富士康引進上海微電子28nm光刻機

記者戴瑞芬／綜合報導
中國光刻機龍頭上海微電子（SMEE）28nm光刻機，進駐富士康青島封測廠正式投產。（取材自自媒體科技侃侃侃）
中國光刻機龍頭上海微電子（SMEE）28nm光刻機，進駐富士康青島封測廠正式投產。（取材自自媒體科技侃侃侃）

中國媒體IT之家報導，11月26日在青島正式投產的富士康集團第一座晶圓級封測廠，引進上海微電子多達46台的國產28nm（奈米）光刻機。

上海微電子自主研發設計的是中國首台國產28nm浸沒式光刻機。中國因為光刻機技術和人才不足，無法製造高端光刻機，美中貿易戰後在科技設備和高端技術被「卡脖子」，因此傾國家之力實施科技重大專項「極大規模集成電路製造裝備及成套工藝」項目（又稱02專項），研製成功國產90nm光刻機。

上海微電子自研的國產28nm光刻機，8月完成技術檢測和認證，也意味國產光刻機從90nm一舉突破到28nm。

不過，國產28nm光刻機的射頻晶片、藍牙晶片、功放晶片、路由器上的晶片、各種電器的驅動晶片等非核心邏輯晶片，仍採用28-90nm製程。

11月底富士康青島封測廠正式投產，這是富士康第一座晶圓級封裝測試生產線啟動，項目進入到運營階段。

IT之家報導，有消息稱這所半導體封測廠所用的光刻機設備採用上海微電子28nm光刻機，國產光刻機將從此前的 90nm一舉突破到28nm製程，同時對於降低境外市場依賴有重要意義。

自媒體進一步透露，28nm國產光刻機被富士康率先出手，重點是引進設備累計數量多達46台。

晶片 檢測 貿易戰

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