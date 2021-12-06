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台積電衝三奈米 供應鏈率先啟動

記者鐘惠玲／台北6日電
台積電衝刺3奈米製程，目前已進入試產階段。（本報資料照片）
台積電衝刺3奈米製程，目前已進入試產階段。（本報資料照片）

台積電衝刺3奈米製程，目前已進入試產階段，在三星揚言3奈米要搶先台積電，於明年上半年量產之際，業界傳出，台積電正加快3奈米量產腳步，有望至少提前一季至明年第2季量產，力抗三星，中砂、家登等台積電相關供應鏈也已經先動起來。

台積電不評論3奈米製程相關市場傳聞。業界人士指出，台積電與三星在先進製程與海外布局激烈競爭，三星目前在美國新廠投資規模暫時領先，並且意圖在3奈米量產時程彎道超車，傳出高通、超微等台積電重量級客戶都有意導入三星3奈米製程。

業界人士透露，台積電面對三星直追，正積極加快3奈米量產腳步，若能提前量產3奈米，預料第一批客戶將有包括聯發科、輝達等大廠。聯發科執行長蔡明介日前即宣示，與台積電合作緊密，5奈米及4奈米產品已在量產過程中，3奈米會是下一個製程。

台積電與三星在3奈米架構完全不同，台積電沿襲既有的鰭式場效電晶體（FinFET）架構，三星則採用全新的環繞閘極技術（GAA）。台積電認為，鰭式場效電晶體架構更能提供客戶最成熟的技術、最好的效能及最佳的成本，並按照計畫開發且進度良好，也已持續觀察到3奈米在高效能運算及智慧手機應用上都有較多客戶投入。

台積電原本規畫，3奈米製程今年內風險性試產，預計明年下半開始量產，3奈米製程家族的N3E製程將於3奈米量產之後的一年量產，3奈米家族將是另一項具大規模且長期需求的製程技術。

如今傳出台積電3奈米製程量產腳步提前，中砂、家登等相關供應鏈也動起來。其中，中砂鑽石碟產品已供應台積電多年，但在5／7／10奈米製程階段，一度遭遇其他競爭對手威脅，據悉，中砂在3奈米製程又重新拿回超過五成的高市占。

中砂不對客戶相關訂單情形表示評論，法人認為，台積電先進製程用的鑽石碟，比成熟製程鑽石碟的單價高，3奈米相關出貨已從10月開始挹注中砂營收，後續在市占高與單價較高的雙重因素推動下，對該公司獲利挹注可期。

家登極紫外光（EUV）光罩盒目前大多供應給5奈米製程應用，法人預期，隨著明年台積電3奈米製程量產，相關EUV光罩盒用量也會增長，預估明年家登光罩載具與晶圓載具業績比重可能達6：4。

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