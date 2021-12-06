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鴻海創辦人郭台銘：元宇宙落實 長路待走

記者馬瑞璿／台北6日電
鴻海創辦人郭台銘5日示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統。（記者曾吉松／攝影）
鴻海創辦人郭台銘5日示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統。（記者曾吉松／攝影）

元宇宙及虛擬貨幣成為近來市場最熱議題，台灣鴻海創辦人郭台銘指出，元宇宙概念仍需五至十年、甚至更長時間才能落實，談應用爆發目前並不實際；而虛擬貨幣與NFT（非同質化代幣）等提供虛擬世界的交易供需，必須和實體世界及實體經濟結合，才能融入大眾生活，目前還不足成為議題。

郭台銘昨出席「2121台灣醫療科技展」，參觀他所投資的生技新創公司富佳生技。他認為，「去中心化」的概念運用在工業生產、健康資訊上相當重要，個人的健康資訊自己一定要掌握，這當然要去中心化；不過，主流貨幣金融將無法去中心化，部分虛擬貨幣會形成一種資產形式，但全球金融是無法被去中心化的方式取代。

AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）技術已推出多年，但除工商業應用發展較明朗外，消費端始終難造成旋風，直到今年元宇宙議題流行起來，讓AR、VR、應用內容、虛擬貨幣、NFT等新科技全部串連在一起，不僅晶片大廠NVIDIA（輝達）看好未來發展，就連臉書（Facebook）也都為了元宇宙而更名為「Meta」。

郭台銘認為，元宇宙概念還需要時間落實，相關應用仍有很長的路要走，發展過程的確有很多研發商機，但過度吹捧在應用端，由於消費者體驗仍有很大改善空間，所以談應用爆發目前並不實際；虛擬貨幣也還不足成為議題。

從鴻海退休後郭台銘積極投資生技，對富佳生技寄予厚望。他表示，新冠疫情造成全球經濟很大衝擊，根據美國報告，未來十年內可能會再出現下一波新疫情，不會是「疫情什麼時候結束」；他指出，生技界在疫苗、治療藥物後，下一步應思考的是居家檢測產品普及化。

富佳生技積極研發唾液檢測，此次展出獲食藥署醫材緊急使用授權（EUA）的專業版唾液PCR核酸檢測系統；未來，民眾只要用唾液就可以進行檢測，可避免「戳鼻子」的不適感，適用於各年齡層。

郭台銘指出，唾液裡藏有許多基因，運用唾液可做身體健康檢查，並檢測出所有口腔疾病、肺部、呼吸道、甚至腸胃問題，目前也已經跟北醫簽約。「所謂上醫醫未病，中醫醫欲病，下醫醫已病，我們朝向上醫來進行發展。」用唾液檢測可做到早期發現病徵，預防醫學是他相當看好的生技發展方向。

虛擬貨幣 檢測 郭台銘

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