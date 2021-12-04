寧德時代200萬股捐上海交大 估值13億元 高校史上第3高

球動力電池龍頭寧德時代新能源科技股份有限公司（簡稱寧德時代）3日公告，擬向上海交通大學教育 發展基金會捐贈持有的公司200萬股股票 ，占公司總股本的0.09%，估算200萬股價 值逾13億元人民幣（約2億美元），創下至今為止中國高校接受的第三大捐贈紀錄。

澎湃新聞報導，寧德時代2日股價再創新高，市值最高達到1.61兆元，截至3日收盤，寧德時代股價稍有回落，報678元，跌幅0.15%，總市值1兆6013億，按照678元每股計算，200萬股的市值超過13億元。

根據第三方機構發布的「2021校友會中國大學社會捐贈排名」顯示，寧德時代捐贈的數字創下迄今為止中國高校接受的第三大捐贈紀錄，僅次於去年萬科向清華大學教育基金會一次性捐贈2億股萬科股票，價值53億元，以及2018年碧桂園集團創辦人、董事局主席楊國強向清華大學捐贈22億元。

據了解，萬科集團捐贈給清華大學市值53億元的企業股資產，設立了清華大學萬科公共衛生與健康學科發展專項基金，用於持續支持清華大學萬科公共衛生與健康學院的建設和發展。

寧德時代董事長曾毓群是上海交通大學船舶海洋與建築工程學院1989屆本科校友。今年4月，曾毓群受聘擔任上海交大校董，並捐資設立「曾毓群教育基金」；8月，上海交大成立未來技術學院，曾毓群再次被聘任為未來技術學院名譽院長。