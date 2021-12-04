我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

寧德時代200萬股捐上海交大 估值13億元 高校史上第3高

記者林汪靜／綜合報導

球動力電池龍頭寧德時代新能源科技股份有限公司（簡稱寧德時代）3日公告，擬向上海交通大學教育發展基金會捐贈持有的公司200萬股股票，占公司總股本的0.09%，估算200萬股價值逾13億元人民幣（約2億美元），創下至今為止中國高校接受的第三大捐贈紀錄。

澎湃新聞報導，寧德時代2日股價再創新高，市值最高達到1.61兆元，截至3日收盤，寧德時代股價稍有回落，報678元，跌幅0.15%，總市值1兆6013億，按照678元每股計算，200萬股的市值超過13億元。

根據第三方機構發布的「2021校友會中國大學社會捐贈排名」顯示，寧德時代捐贈的數字創下迄今為止中國高校接受的第三大捐贈紀錄，僅次於去年萬科向清華大學教育基金會一次性捐贈2億股萬科股票，價值53億元，以及2018年碧桂園集團創辦人、董事局主席楊國強向清華大學捐贈22億元。

據了解，萬科集團捐贈給清華大學市值53億元的企業股資產，設立了清華大學萬科公共衛生與健康學科發展專項基金，用於持續支持清華大學萬科公共衛生與健康學院的建設和發展。

寧德時代董事長曾毓群是上海交通大學船舶海洋與建築工程學院1989屆本科校友。今年4月，曾毓群受聘擔任上海交大校董，並捐資設立「曾毓群教育基金」；8月，上海交大成立未來技術學院，曾毓群再次被聘任為未來技術學院名譽院長。

教育 股價 股票

上一則

財經簡訊

下一則

聖誕行情難現 宜覓防禦類股

延伸閱讀

李遠哲捐諾貝爾獎章 鼓勵年輕人「敢與別人不一樣」

李遠哲捐諾貝爾獎章 鼓勵年輕人「敢與別人不一樣」
互聯網造車 聯想京東搶進

互聯網造車 聯想京東搶進
挨批抹紅清大 蘇貞昌怒嗆藍委「吵死了」

挨批抹紅清大 蘇貞昌怒嗆藍委「吵死了」
哪吒汽車D2輪融資 寧德時代將參與

哪吒汽車D2輪融資 寧德時代將參與

熱門新聞

馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社

變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

2021-11-26 10:37
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
美股26日暴跌逾900點，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。美聯社

新變種病毒現身 道指收盤崩逾900點

2021-11-26 13:36
南非發現新冠病毒新變異株Omicron，並已傳播至一些國家，觸動上周五美股暴跌，但本周一市況已隨買盤回流而反彈。路透

Omicron讓股市大跌僅一時恐慌？ 巴隆揭3理由：殺傷力有限

2021-11-30 07:55
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)

全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

2021-11-26 09:49

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵