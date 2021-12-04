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台經院：10月製造業景氣信號值 連4個月下滑

記者葉卉軒／綜合報導
台經院看好商業服務業明年開始翻轉復甦。(本報資料照片)
台經院看好商業服務業明年開始翻轉復甦。(本報資料照片)

今年以來「外熱內冷」的景氣出現變化，台經院3日發布，10月製造業景氣信號值連4個月下滑，似乎透露製造業景氣暢旺已趨緩，全球通膨、新變種病毒更添隱憂。相反的是，商研院3日發布台灣商業服務業最新景氣循環則分析，台灣商業服務業於11月觸底，若疫情不再惡化或其他不利因素，商業服務業明年開始翻轉復甦希望極大。

台經院指出，10月製造業景氣信號值由9月修正後的16.01分，減少0.75分至15.26分，結束連五個月代表景氣揚升的黃紅燈，轉為代表景氣持平的綠燈，這是今年以來第二個綠燈。

台經院分析，受惠於年底節慶消費旺季及國際電子大廠推出新品，出口、外銷訂單及生產等經濟數據續呈雙位數成長，然而受中國大陸限電政策，台廠停工停產消息頻傳及美國聯準會示警高通膨比預期持久等利空因素，台股呈現大幅震盪，影響經營環境指標表現。加上國際農工原物料短缺，推升價格維持高檔，影響原物料投入面及成本面等指標的表現。

台經院提醒，未來許多不確性將是觀察重點，包括隨著全球通膨壓力續增，美國聯準會是否加速縮減購債，提前結束量化寬鬆（QE），或提早升息；還有中國大陸提出的碳達峰、碳中和政策對中國大陸產業結構影響，是否會衝擊其供應鏈；歐美冬季新一波疫情，尤其是新變種病毒的影響也需持關注。

商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）10月則是續降為負1.727個標準差，商研院表示，預測未來可見回升，到2022年4月將持續改善為負0.399個標準差。

商研院指出，商業服務業景氣循環同行指標綜合指數曾在金融海嘯時期、2009年6月，出現最低谷負1.95個標準差，這次因為疫情，再一次的低於可能進入蕭條之域（負1.5個標準差以下）的嚴峻景氣。

商研院指出，商業服務業第3季仍持續衰退中，但領先指標復甦強勁，預測同行指標綜合指數可望於11月觸底。不過，商研院也示警，疫情起伏、防疫警戒鬆緊與紓困振興措施等輪替，仍是成為主導短期商業服務業景氣波動的重要因素，若未見疫情病毒變種再入侵等變數，商業服務業景氣可於明年初從蕭條谷底迅速回升。

疫情 指數 變種病毒

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