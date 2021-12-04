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有安全隱患 特斯拉召回逾2萬輛中製Model Y電動車

記者林宸誼、黃雅慧／綜合報導
中國國家市場監督管理局3日要求特斯拉召回中國生產逾2萬輛Model Y。圖為北京的特斯拉展售點。(路透資料照片)
中國國家市場監督管理局3日要求特斯拉召回中國生產逾2萬輛Model Y。圖為北京的特斯拉展售點。(路透資料照片)

儘管特斯拉（Tesla）全球副總裁陶琳日前宣布，中國生產的車款九成以上供應鏈都已經本土化，不過中國國家市場監督管理局3日發布，因車輛的前後懸吊強度可能存在不符合設計，存在安全隱患，要求特斯拉召回中國生產逾2萬輛Model Y。

和訊網汽車頻道報導，有中國Model Y車主，在行駛中發生了前部懸吊脫落事故，隨後當事車主在社交平台上發文，表示事發時正駕車在平坦的道路上停車，突然聽到巨響，車身隨即下沉，隨後發現右前輪已經錯位。

從現場來看，這輛Model Y的右前側下沉，輪拱直接「趴」在了輪胎上。從車輛底部看，疑似一根懸吊支臂已經脫落，現場還散落了兩顆螺栓。

涉事車主表示，事發後車輛隨即被拖至特斯拉服務中心檢測，但檢查整個底盤，未發現有碰撞痕跡以及外力導致脫杆的情況，車輛是在無外力情況下發生的懸吊脫落故障。與此同時，特斯拉方面也未能給出故障發生的具體原因。

證券時報報導，上海特斯拉召回部分中國生產Model Y電動汽車，共計2萬1599輛，召回的部分車輛由於供應商製造原因，前、後轉向節（懸吊）強度可能存在不符合設計要求的情況。

報導指出，在車輛使用過程中轉向節可能發生變形或斷裂，極端受力情況下可能導致懸吊連桿從轉向節中脫出，影響車輛駕駛操控，增加發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。

另外，有消息指出，特斯拉等汽車業者要求美國貿易代表署（USTR）延長從中國進口用於製造或者修理汽車的零組件和材料的關稅豁免。其中，特斯拉提交三份公眾意見，支持對石墨的關稅豁免。

根據美國媒體「CNBC」報導，12月1日，特斯拉提交了三份公眾意見，支持對石墨的關稅豁免。石墨是特斯拉汽車所使用鋰離子電池的正負極材料。特斯拉稱，「只有中國中國才能提供其在美國生產電池所需的片狀或粉狀石墨」。特斯拉表示，根據對全球、美國的人造石墨供應商所進行的盡職調查，美國目前沒有一家公司能生產符合特斯拉需求的規格和產能。

除特斯拉之外，南韓電池巨頭「 SK Innovation 」也聲援支持延長石墨關稅豁免，表示豁免能讓該公司以有競爭力的價格，為美國提供高品質的電動車零件，並且將有利 SK Innovation 與福特的114億美元合資企業以及喬治亞州的25.4億美元投資案。

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