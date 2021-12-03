彭博爆資金將用罄 蘋果日報將關閉台灣業務

彭博資訊報導，知情人士說，香港媒體大亨黎智英旗下的壹傳媒將在本月關閉旗艦「蘋果日報」的台灣部門。路透

彭博資訊報導，知情人士說，香港 媒體大亨黎智英旗下的壹傳媒（Next Digital）將在本月關閉旗艦「蘋果 日報」的台灣部門，象徵這個昔日影響力強大的媒體王國在北京 鎮壓香港民主運動下，完全走入歷史。

彭博引述知情人士說法指出，「蘋果日報」台灣部門的營運資金將於12月用罄，並停止出版。該部門在台員工約300人，將領到遣散費。

此外，香港的清算人已向「蘋果日報」台灣部門洽詢資產相關資訊。

壹傳媒未回覆彭博的電郵求證，「蘋果日報」台灣辦公室未接電話。

蘋果日報傳月底關門？工會 ：目前沒收到消息

記者葉冠妤／台北即時報導

據彭博資訊報導，有知情人士指香港媒體大亨黎智英旗下的壹傳媒（Next Digital）將在本月關閉旗艦「蘋果日報」的台灣部門。對此，蘋果日報工會表示，目前沒有收到相關消息，將再向資方了解。

彭博引述知情人士說法指出，「蘋果日報」台灣部門的營運資金將於12月用罄，並停止出版。該部門在台員工約300人，將領到遣散費。此外，香港的清算人已向「蘋果日報」台灣部門洽詢資產相關資訊。

「蘋果日報」社方目前無法取得聯繫，蘋果日報工會則說，目前沒有收到相關消息，將再向資方了解。

但據了解，蘋果日報社方與工會3日下午才召開勞資會議，會議中就目前公司財務狀況、香港法院指派臨時清算人、蘋果日報買賣狀況等議題進行討論，資方透露的態度並不悲觀，與彭博報導內容有落差。