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鴻海衝電動車 傳引進沙國資金 最快年底成局

記者蕭君暉／台北3日電

市場傳出，鴻海正在與管理高達4500億美元資產的沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）洽談，設立合資公司進入電動車領域，並採用BMW授權的底盤來組裝電動車，最快今年底成局。

市場看好，挾沙國基金銀彈優勢與鴻海集團能量，鴻海電動車勢力將更壯大，全球布局再下一城之際，與BMW這樣的指標傳統車廠建立合作關係後，也為鴻海未來承接BMW電動車大單預作準備。

另外，美國電動車新創公司Lucid Motors的主要投資者就是PIF，隨著鴻海攜手PIF，也為鴻海未來與Lucid的合作，增添新的可能性。針對相關傳言，鴻海2日拒絕評論。PIF及BMW對這項消息均不予置評。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，中東專案已經正式啟動，主要是偏向電動車軟體方面的合作。至於是否與德國車廠合作？劉揚偉指出，是間接合作。

彭博資訊報導，消息人士指出，管理約4500億美元資產的PIF，將成立一個名為「Velocity」的新實體，並持有合資公司的多數股權；鴻海集團將提供電動車的軟體、電子產品及電氣架構，並持有少數股權。另一位消息人士表示，這項合作案將幫助沙烏地阿拉伯累積製造電動車方面的經驗。

知情人士表示，這家新的合資企業，將會採用BMW授權的底盤來組裝電動車，而鴻海集團與沙烏地阿拉伯的目標是在年底前簽署協議。

沙烏地阿拉伯多年來對發展國內汽車製造工業充滿企圖心，沙國的目的是希望其經濟，能夠擺脫對石油銷售的依賴，但是大部分的努力都失敗了，現在沙國王室嘗試不同的戰術，由PIF主導產業投資，例如PIE持有美國電動車新創公司Lucid Motors多數股權，並鼓勵Lucid在沙國國內發展製造園區，今年初，沙國雇用波士頓諮詢集團的顧問，探索在國內設立電動車製造的可能性。

Lucid號稱是特斯拉殺手，Lucid自行研發的電動車Lucid Air，已在10月底開始交車，由於續航哩程打敗特斯拉，被喻為最大勁敵。

「汽車趨勢」評審團讚賞Lucid Air擁有絕佳的續航里程及效率，單次充飽電即可行駛520英里，相當肯定該車款的效能與豪華內裝，並形容Lucid Air是（電動車）全新指標。

沙國主權財富基金也正在尋求發展電池製造工廠，目標是在2028年，每年生產15GWh的儲存產能，這項計畫特別是用來設計，為Lucid與其他電動車製造商提供電池。

電動車 鴻海 沙烏地阿拉伯

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