中國新能源車銷量倍增 今年將突破330萬輛

中國預估今年新能源汽車銷量將突破330萬輛，再次改寫歷史，年增1.4倍。（中新社）

全球車用晶片 供應短缺，但中國新能源汽車 仍不停狂奔，繼前九月新能源汽車年銷量215萬輛，首次突破200萬輛，締造新的里程碑後；中國電動車百人會 副理事長歐陽明高2日表示，今年全年新能源汽車銷量將突破330萬輛，再次改寫歷史，年增1.4倍。

有官方電動車智庫之稱的中國電動汽車百人會2日舉行2021年度媒體交流，歐陽明高表示，新能源汽車產銷快速增長，車市加快向新能源化轉型，預估明年新能源汽車銷量會達到500萬輛，年增51%，市場滲透率（ 現有需求量 / 潛在需求量）超過20%，且單月滲透率或能超過30%。

歐陽明高表示，「新能源汽車市場已進入陡峭的增長曲線」。按照增長速度，預計在2025年新能源汽車銷量將達到700萬-1000萬輛；2030年估計可達1700萬-2000萬輛。

中國整體車市自5月以來已經連續六個月下滑，不過，新能源汽車卻逆勢高增長。儘管晶片危機未解，但9月新能源汽車銷量首次突破35萬輛，10月銷量高達38.3萬輛，接連創下歷史新高。

據中汽協分析， 隨著產品成熟、成本下探，新能源汽車性價比吸引消費者關注，不僅一線城市消費者願意購買新能源車，同時在農村地區，新能源汽車接受度持續提升。此外，新能源汽車智能化、網聯化等技術應用，也吸引不少年輕購車者。

歐陽明高從新能源整車市場、動力電池技術、充電技術及氫燃料電池等方面比較，強調新能源汽車市場發展超出預期，但符合邏輯。他預判2021年中國新能源汽車市場銷量將在330萬輛。

中國電動汽車百人會理事長陳清泰分析，中國新能源汽車發展第一階段是以電動化為變革基礎，第二階段則以網聯化和智能化為特徵，市場競爭更加激烈。對於新能源汽車當下面臨的晶片短缺問題，他指出，全球晶片供應不足，且高端晶片還未形成固化的產業格局，這就為中國國產晶片提供產業發展的新機遇。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，當前中國新能源汽車產業已接連走過政策驅動起步階段，與政策市場雙驅動過渡發展階段，在2022年產業補貼完全退出，當前新能源汽車正真正進入市場化發展新階段。