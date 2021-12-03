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房貸控管放鬆 中國房市添利多

記者黃雅慧／綜合報導

中國在年底放鬆房貸控管，「南方日報」報導，廣州房貸額度正在變鬆，且放款也提速。現正如中國人民銀行先前表示的，房貸供需關係將回歸正常。

相較往年第4季房貸額度通常呈現吃緊的狀況，南方日報調查的22家銀行中，有16家銀行表示「目前有房貸額度」，顯示監管高層政策喊話正在起作用，原本預期明年才會有房貸額度的情況，已經提前到今年底發生，將有助於低迷的房市回溫。

南方日報報導，經過在廣州地區實地訪查，不論從各商業銀行官方提供的訊息或是仲介訊息皆透露：房貸變鬆了。而隨著房貸額度的放鬆，放款的速度也隨之加快，購屋者明顯感受到銀行放款速度變快。

據了解，去年在全球貨幣寬鬆環境下，推升資產價格上升，同時帶動炒房，深圳、上海等房產價格因而上揚。為此，中國人民銀行與銀保監會於今年1月聯合公布並實施「關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知」，規定設置「房地產貸款餘額占比」與「個人住房貸款餘額占比」兩個上限。

在該規定下，中資大型銀行房地產貸款占比上限為40%、個人住房貸款占比上限為32.5%；中型銀行房地產貸款占比上限為27.5%、個人房貸占比上限為20%；中資小型銀行和非縣域農合機構房地產貸款占比上限為22.5%、個人房貸占比上限為17.5%。此外，還要求超過限額的銀行必須調整額度。超出2%以內，業務調整過渡期為兩年；超出2%及以上，業務調整過渡期為4年。

不過，房貸額度收緊，也影響到賣房、購房者意願，導致對市場處於觀望。以往中國房市「金九銀十」盛況不復見，今年新房成交量較去年同期下滑逾兩成。

貸款 房地產 貨幣

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