我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

互聯網造車 聯想京東搶進

記者戴瑞芬／綜合報導

繼華為、小米宣布「造車」後，聯想集團、京東等科技巨頭也前仆後繼加入互聯網公司「造車」新戰場。

聯想與吉麥新能源汽車日前簽署戰略合作，雙方將在車聯網、雲解決方案及服務等，推動新能源造車數智化轉型。京東則宣布參股湖南到恩控股，合力發展新能源汽車整車銷售。

根據中國「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）」，到2030年中國新能源汽車占比要達到40%。按目標估算，未來九年平均每年占有率要增長近3%，這意味市場上新能源汽車產值將達人民幣上兆元規模。

新能源汽車將成為產業市場主流，科技巨頭因此紛紛對汽車領域進行布局。

華夏時報報導，聯想與吉麥新能源汽車攜手成立5G智能生態聯合創新實驗室，推動新能源造車數智化轉型。

聯想集團副總裁、聯想懂的通信CEO王帥表示，智能網聯汽車升維的核心是數智化，路徑是軟件定義化。車企不僅要有數智化產研能力，更需要結盟生態夥伴跨界合作。

聯想旗下的聯想創投近年來已投資相關汽車領域，包括入股蔚來汽車、寧德時代、芯遲科技，在車載專用晶片領域的寒武紀和比亞迪半導體也獲聯想的投資。透過對整車製造企業投資，聯想從晶片到整車製造完成全方位布局。

京東1日則新增投資湖南到恩控股集團，合作發展新能源汽車整車銷售等。京東在造車領域已註冊京東自動駕駛商標、入股自動駕駛技術公司，參股自動駕駛貨運公司，以及與新造車公司天際汽車合作發售新車等。

除了聯想、京東想後來居上，早已起跑的阿里、百度、小米、360等互聯網大咖已紛紛入局造車領域。面對新能源汽車市場不斷增長的規模和持續提高的滲透率，新能源汽車再次成為互聯網公司的新戰場。

汽車 投資 小米

上一則

鴻海衝電動車 傳引進沙國資金 最快年底成局

下一則

FTC控壟斷 輝達收購Arm受阻

延伸閱讀

自動駕駛計程車來了 中國首個商業試點在北京啟動

自動駕駛計程車來了 中國首個商業試點在北京啟動
中國反壟斷 罰阿里、騰訊、百度、京東、滴滴、美團等

中國反壟斷 罰阿里、騰訊、百度、京東、滴滴、美團等
中國汽車到年底將超過3億輛 新能源車占比11%

中國汽車到年底將超過3億輛 新能源車占比11%
合肥、西安爭當新能源車之都 搶技術、人才、資金

合肥、西安爭當新能源車之都 搶技術、人才、資金

熱門新聞

南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社

變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

2021-11-26 10:37
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)

全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

2021-11-26 09:49
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
美股26日暴跌逾900點，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。美聯社

新變種病毒現身 道指收盤崩逾900點

2021-11-26 13:36
歐美國家此刻備受高通膨所苦，亞洲通膨情況相對溫和。 美聯社

全球憂通膨 唯亞洲靠「這優勢」成為例外

2021-11-26 07:45
南非發現新冠病毒新變異株Omicron，並已傳播至一些國家，觸動上周五美股暴跌，但本周一市況已隨買盤回流而反彈。路透

Omicron讓股市大跌僅一時恐慌？ 巴隆揭3理由：殺傷力有限

2021-11-30 07:55

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明