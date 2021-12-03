互聯網造車 聯想京東搶進

繼華為、小米 宣布「造車」後，聯想集團、京東等科技巨頭也前仆後繼加入互聯網公司「造車」新戰場。

聯想與吉麥新能源汽車 日前簽署戰略合作，雙方將在車聯網、雲解決方案及服務等，推動新能源造車數智化轉型。京東則宣布參股湖南到恩控股，合力發展新能源汽車整車銷售。

根據中國「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）」，到2030年中國新能源汽車占比要達到40%。按目標估算，未來九年平均每年占有率要增長近3%，這意味市場上新能源汽車產值將達人民幣上兆元規模。

新能源汽車將成為產業市場主流，科技巨頭因此紛紛對汽車領域進行布局。

華夏時報報導，聯想與吉麥新能源汽車攜手成立5G智能生態聯合創新實驗室，推動新能源造車數智化轉型。

聯想集團副總裁、聯想懂的通信CEO王帥表示，智能網聯汽車升維的核心是數智化，路徑是軟件定義化。車企不僅要有數智化產研能力，更需要結盟生態夥伴跨界合作。

聯想旗下的聯想創投近年來已投資 相關汽車領域，包括入股蔚來汽車、寧德時代、芯遲科技，在車載專用晶片領域的寒武紀和比亞迪半導體也獲聯想的投資。透過對整車製造企業投資，聯想從晶片到整車製造完成全方位布局。

京東1日則新增投資湖南到恩控股集團，合作發展新能源汽車整車銷售等。京東在造車領域已註冊京東自動駕駛商標、入股自動駕駛技術公司，參股自動駕駛貨運公司，以及與新造車公司天際汽車合作發售新車等。

除了聯想、京東想後來居上，早已起跑的阿里、百度、小米、360等互聯網大咖已紛紛入局造車領域。面對新能源汽車市場不斷增長的規模和持續提高的滲透率，新能源汽車再次成為互聯網公司的新戰場。