華為攜手賽力斯 合作高階智慧汽車

華為攜手賽力斯推出高階品牌AITO。（取自深圳商報）

宣稱不造車的華為 又有了新動作，重慶小康汽車 旗下賽力斯，2日發布全新高階品牌AITO，並稱AITO是華為深度賦能的高階智慧汽車品牌。

第一財經日報報導，華為智慧汽車解決方案BU CEO余承東在發布會上表示，AITO將在12月23日推出首款中型豪華SUV ，該車是首款搭載華為最新鴻蒙生態（Harmony OS）座艙的車型。按照規劃，明年AITO將發布第二款中大型豪華SUV。

賽力斯輪值總裁許林表示，AITO的目標是在五年內成為全球新能源汽車Top3的品牌，在行銷服務網路，明年開始建上千家體驗店和服務中心。

受此利多消息影響，小康汽車2日股價一度大漲7%至每股人民幣72.27元。

賽力斯成立於2016年，前身是母公司小康股份集團在美國矽谷註冊成立的一家新能源公司SFMotors，透過收購由特斯拉聯合創始人MartinEberhard創立的InEVit公司，獲得核心的電驅動技術。

一開始，賽力斯瞄準的是增程式電動車 市場，隨後推出純電動車。

而早在2019年初，小康股份就已經與華為舉行了全面合作簽約儀式，表示將深入推動新能源汽車領域合作，在工業互聯網、ICT基礎設施、新能源汽車智慧化、網聯化等領域展開全面合作。

賽力斯SF5從今年4月開售，4月到9月的銷量並不樂觀。但乘聯會數據顯示，賽力斯10月銷量已經達到了約2000輛。

華為在多個場合公開表示不造車，但已經與長安、廣汽、北汽三家車企進行深度合作，提供Huawei Inside全線解決方案。

此外，另一種合作模式是，作為零部件供應商，華為向車企供應自動駕駛軟硬部件。

值得注意的是，華為日前在東莞松山湖以人民幣1.88億元的價格競得26萬平方公尺工業用地，產業類型為智慧汽車部件製造。華為在10月也以人民幣2.98億元底價拿下深圳龍華區福城街道一宗工業用地，准入行業類別為新一代信息