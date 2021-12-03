我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

華為攜手賽力斯 合作高階智慧汽車

記者林宸誼／綜合報導
華為攜手賽力斯推出高階品牌AITO。（取自深圳商報）
華為攜手賽力斯推出高階品牌AITO。（取自深圳商報）

宣稱不造車的華為又有了新動作，重慶小康汽車旗下賽力斯，2日發布全新高階品牌AITO，並稱AITO是華為深度賦能的高階智慧汽車品牌。

第一財經日報報導，華為智慧汽車解決方案BU CEO余承東在發布會上表示，AITO將在12月23日推出首款中型豪華SUV ，該車是首款搭載華為最新鴻蒙生態（Harmony OS）座艙的車型。按照規劃，明年AITO將發布第二款中大型豪華SUV。

賽力斯輪值總裁許林表示，AITO的目標是在五年內成為全球新能源汽車Top3的品牌，在行銷服務網路，明年開始建上千家體驗店和服務中心。

受此利多消息影響，小康汽車2日股價一度大漲7%至每股人民幣72.27元。

賽力斯成立於2016年，前身是母公司小康股份集團在美國矽谷註冊成立的一家新能源公司SFMotors，透過收購由特斯拉聯合創始人MartinEberhard創立的InEVit公司，獲得核心的電驅動技術。

一開始，賽力斯瞄準的是增程式電動車市場，隨後推出純電動車。

而早在2019年初，小康股份就已經與華為舉行了全面合作簽約儀式，表示將深入推動新能源汽車領域合作，在工業互聯網、ICT基礎設施、新能源汽車智慧化、網聯化等領域展開全面合作。

賽力斯SF5從今年4月開售，4月到9月的銷量並不樂觀。但乘聯會數據顯示，賽力斯10月銷量已經達到了約2000輛。

華為在多個場合公開表示不造車，但已經與長安、廣汽、北汽三家車企進行深度合作，提供Huawei Inside全線解決方案。

此外，另一種合作模式是，作為零部件供應商，華為向車企供應自動駕駛軟硬部件。

值得注意的是，華為日前在東莞松山湖以人民幣1.88億元的價格競得26萬平方公尺工業用地，產業類型為智慧汽車部件製造。華為在10月也以人民幣2.98億元底價拿下深圳龍華區福城街道一宗工業用地，准入行業類別為新一代信息

華為 汽車 電動車

上一則

OPEC+增產 油價重挫

下一則

專家：推特落底 買點浮現

延伸閱讀

華為成功註冊小公主姚安娜原名「姚思為」商標

華為成功註冊小公主姚安娜原名「姚思為」商標
規避美國制裁？華為傳考慮授權智慧手機設計給第三方

規避美國制裁？華為傳考慮授權智慧手機設計給第三方

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機
拜登簽署安全設備法 加強限制華為、中興通訊

拜登簽署安全設備法 加強限制華為、中興通訊

熱門新聞

南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社

變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

2021-11-26 10:37
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)

全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

2021-11-26 09:49
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
美股26日暴跌逾900點，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。美聯社

新變種病毒現身 道指收盤崩逾900點

2021-11-26 13:36
歐美國家此刻備受高通膨所苦，亞洲通膨情況相對溫和。 美聯社

全球憂通膨 唯亞洲靠「這優勢」成為例外

2021-11-26 07:45
南非發現新冠病毒新變異株Omicron，並已傳播至一些國家，觸動上周五美股暴跌，但本周一市況已隨買盤回流而反彈。路透

Omicron讓股市大跌僅一時恐慌？ 巴隆揭3理由：殺傷力有限

2021-11-30 07:55

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明