愛奇藝虧損加劇 傳大規模裁員20%至40%

愛奇藝傳出將裁員20%至40%。（本報資料照片）

第一財經引述消息人士透露，目前百度 旗下的中國大陸知名影音平台「愛奇藝」正在裁員 ，裁員比率在20％至40％之間，主要原因是公司虧損擴大。

第一財經報導，愛奇藝員工表示，目前裁員政策還在變化中，具體數目還存在不確定性，裁員補償按照N+1進行。據了解，目前愛奇藝裁員範圍涉及公司不同部門，包括遊戲部門、使用者產品部門等。

報導指出，受中國選秀節目被取消，長短視頻平台競爭激烈。愛奇藝、騰訊視頻、優酷等在內的影音平台持續虧損。

愛奇藝財報顯示，愛奇藝今年第三季營收 76億元（人民幣，下同，約11.9億美元），年增6%；歸屬於母公司虧損17億元，相較去年同期虧損12億元，虧損擴大41.6%。整個2020年，愛奇藝虧損60億元。

愛奇藝CEO龔宇日前表示，目前長視頻行業遇到的最大問題在於內容供應出現嚴重短缺，原因包括疫情影響進度，傳統電視劇比率變少甚至幾乎只有往年三分之一，加上新網劇因審核原因延遲上線、網劇品質打折扣等，內容供給出現比較大的問題；另一客觀原因則是短視頻對於用戶需求的市場爭奪。

在供需問題之外，中國新法規的推出也成為愛奇藝的壓力。國家市場監督管理總局發布「互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）」（下稱「辦法」），將以互聯網媒介等方式直接或間接地推銷商品或服務的商業廣告、跨境電商廣告，納入「辦法」調整範圍。

該規定將對廣告商的投放限制加大，對靠平台商或流量賺錢的公司將受到衝擊。上述規定下，有輿論認為，以廣告收入為主的愛奇藝將受創最深。