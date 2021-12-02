日月光賣陸4廠 擴大布局台灣先進封裝

日月光宣布出售中國四地廠房，資金將轉用於擴充台灣先進封測規模。圖為日月光高雄廠區。（本報資料照片）

半導體封測龍頭日月光投控1日宣布，集團計畫處分包括威海、昆山、蘇州及上海四個廠給北京 智路資產管理有限公司（簡稱「智路資本」），估計交易總額達14.6億美元，日月光可望獲利6.3億美元，將用於擴大台灣先進封裝布局。

這是日月光集團在收購矽品後，首度針對優化集團封測資源，強化中國大陸封測整體競爭力之餘，同時將部分資源用於擴大台灣先進封測布局。

日月光集團打算將資金轉用於擴充台灣先進封測規模，業界解讀，這意味在台積電 宣布南進高雄設廠後，日月光集團也跟進重新調整全球布局，決定加大在高雄的先進封測規模，以因應高雄半導體產業聚落成形。

日月光投控1日公告，已和智路資本簽署股權買賣協議，約定將出售由日月光集團旗下控股公司GAPT Holding Limited所直接或間接持有的中國四個子公司所擁有的工廠，包括日月光半導體（威海）公司、蘇州日月新半導體及日榮半導體（上海）股權，及日月光半導體（昆山）股權予智路資本或其指定的從屬公司。

日月光投控在此次股權交易中，可望獲取逾6.3億美元獲利，將於本季入帳。日月光也計畫將所獲取的14.6億美元現金，用於持續強化在台灣就高階技術研發及產能建置，擴大全球客戶服務。

不過，日月光投控強調，本交易目的是要優化旗下封測事業在中國市場的戰略布局，同時讓資源更能有效運用，進而強化日月光在中國市場的整體競爭實力。