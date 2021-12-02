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李克強：清理拖欠中小企帳款 保障及時支付農民工工資

記者林汪靜／綜合報導
中國國務院總理李克強1日表示，要依法依規加大對拖欠中小企業帳款的整治力度。（取材自微信公眾號）
中國國務院總理李克強1日表示，要依法依規加大對拖欠中小企業帳款的整治力度。（取材自微信公眾號）

中國總理李克強1日表示，要依法依規加大對拖欠中小企業帳款的整治力度，包括要嚴格執行「保障中小企業款項支付條例」，整治濫用市場優勢地位惡意拖欠帳款行為；要加強審計監督，以及要抓緊制定完善「優化營商環境條例」等法規相關配套政策。

澎湃新聞報導，李克強1日主持召開國務院常務會議，部署清理拖欠中小企業帳款和保障農民工工資及時足額支付的措施。

他表示，第一，要嚴格執行「保障中小企業款項支付條例」，整治濫用市場優勢地位惡意拖欠帳款行為。機關、事業單位從中小企業採購貨物、工程、服務，應當自交付之日起30天內支付款項，最長不得超過60天；機關、事業單位和大企業不得強制中小企業接受商業匯票等非現金支付方式，不得濫用商業匯票變相占用中小企業資金；大企業應在年度報告中公布逾期未支付中小企業款項。

第二，要壓實地方屬地和部門屬地和部門監管責任，加強審計監督，對機關、事業單位、國有大企業拖欠中小企業帳款要依法查處並問責，嚴重失信的要公開曝光。

第三，要強化長效機制建設，抓緊制定完善「優化營商環境條例」等法規相關配套政策，從根本上防範拖欠帳款問題。

此外，李克強提到，保障農民工及時足額拿到工資，是關係農民工家庭基本民生的大事，歲末年初正值各類項目、工程資金結算期，要開展冬季專項行動加大對拖欠農民工工資的治理力度，以工程建設特別是政府性投資和國企項目為重點，全面核查保障農民工工資支付制度落實情況；依法依規嚴懲欠薪行為，對失職失責公職人員予以問責，切實維護農民工合法權益。

李克強 國務院 投資

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