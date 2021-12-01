缺電緊張緩解 中國11月製造業PMI重返擴張

中國11月製造業PMI為50.1。圖為中鐵十一局武漢重型裝備公司生產的潛盾機。（新華社）

中國國家統計局30日公布，11月製造業採購經理人指數 （PMI）為50.1，優於外界預期，並且時隔兩個月重新站上50榮枯線，主要原因是供電緊張已緩解，原材料價格回落，帶動製造業生產經營活動加快。

中國國家統計局指出，11月製造業PMI為50.1，比10月上升0.9；非製造業商務活動指數52.3，比10月略降0.1；綜合PMI產出指數52.2，比10月上升1.4，三大指數均位於擴張區間，代表經濟景氣水準總體回升。

中國國家統計局高級統計師趙慶河表示，近期公布的一系列加強能源供應保障、穩定市場價格等政策措施成效顯現，11月電力供應緊張情況有所緩解，部分原材料價格明顯回落，製造業PMI重返擴張區間，代表製造業生產經營活動加快，景氣水準改善。從行業情況看，在調查的21個行業中，12個高於臨界點，比上月增加三個，製造業景氣面擴大。

趙慶河指出，從供給看，生產指數為52，比10月上升3.6；從需求看，新訂單指數為49.4，比10月上升0.6，顯示供需兩端均有改善。

從價格看，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.9和48.9，明顯低於10月19.2和12.2，其中出廠價格指數降至臨界點以下，代表近期「保供穩價」等政策落實力度不斷加大，價格快速上漲勢頭得到遏制。

界面新聞報導，蘇寧金融研究院宏觀經濟中心副主任陶金表示，11月製造業景氣改善，一方面是因為工作日天數多於10月，另一方面是因為煤炭、石油 等大宗商品價格回檔，緩解中游產業的成本壓力，在一定程度推動工業生產的回升。

陶金表示，產業鏈繼續復甦、外需韌性以及大宗商品價格回檔對中國製造業是利多，不利的因素則是疫情 演變和能耗政策變化。兩者相抵，預計製造業PMI將繼續在榮枯線附近波動。

財信證券首席經濟學家伍超明表示，未來幾個月PMI很大機率在50上下波動，但在下方機率偏大，「疫情反覆仍是影響經濟重要因素。從境內需求看，預計延續整體恢復態勢，但房地產投資下降對經濟影響將延續。大宗商品價格仍將在高位震盪，對中下游企業生產意願有抑制作用。」