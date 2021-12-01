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Uber Eats平台年底退出香港 將專注Uber出行服務

記者陳政錄／綜合報導
UBER EATS外送員示意圖。(本報資料照片)
UBER EATS外送員示意圖。(本報資料照片)

在營運五年後，交通網路公司Uber 30日宣布，將於12月31日，終止Uber Eats平台在香港的運作，並指會更專注於出行平台業務。Uber在聲明中形容，「我們作出了艱難的決定」，但未解釋退出原因。

在與香港餐廳和送餐人員攜手服務五年後，據香港01報導，Uber在發給外賣員、業者的信件中指出，「今天很遺憾要宣布，我們作出了艱難的決定」，將於12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作。

Uber表示，雖然Uber Eats在香港停止營運，但會更專注於出行平台服務，全力拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場；同時，目前首要任務是為員工、送餐人員、合作餐廳及顧客提供支援。

在此之前，香港外賣業務呈現三強爭鳴的局勢，但Uber Eats排名最末，第三方平台App Annie數據顯示，foodpanda、Deliveroo及Uber eats在今年4月的活躍用戶人數，分別為約127.33萬、62.53萬及28.94萬。

Uber於2014年推出Uber Eats餐飲外送服務後，於2016年進駐香港。

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