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台灣瑞昱葉氏家族投資 炬芯登上海科創板 市值近百億

記者戴瑞芬／綜合報導

台灣瑞昱科技葉氏家族投資的中國音頻晶片廠炬芯科技11月29日正式登陸上海科創板，市值近人民幣百億元（約15.6億美元），30日收盤價人民幣80.26元，較發行價42.98元幾近翻倍。

炬芯科技的控股大股東為珠海瑞昇投資，實際控制人為瑞昱科技葉氏家族。瑞昱半導體曾是台灣首個進軍中國晶片設計企業。

根據招股書，炬芯科技的實際控制人葉氏家族簽署了「一致行動人協議」，實際控制人透過珠海瑞昇間接持有炬芯科技30.85%的股份，是最大股東。目前瑞昱依然是炬芯科技的主要供應商。

炬芯實控人葉氏家族主要成員十個自然人，為葉佳紋與葉博任兩兄弟，葉佳紋妻子徐莉莉和子女葉明翰、葉柏君；葉博任的妻子陳淑玲，三名女兒葉怡辰、葉妍希、葉韋希；加上姪女葉奕廷。

根據市場研究機搆TSR研報推算，炬芯科技在2020年中高端藍牙音箱晶片市場僅次於高通，排名第二。招股書中披露，炬芯科技藍牙音箱SoC晶片2020年的銷量為4343萬顆，較2019年增長49.71%；今年上半年炬芯科技藍牙音箱SoC晶片銷量為2299萬顆，較去年同期增長65.41%，出貨量持續顯著增長。

炬芯科技董事長、總經理周正宇分析，中國晶片設計領域處於半導體產業鏈的上游，投入資金大、技術壁壘高，目前中國國產化程度整體相對還較低。但科創板對處於成長期的「硬科技」企業大力支持，炬芯科技上市募得的資金，將投入智慧藍牙音頻晶片升級及產業化項目。

他透露，會在藍牙5.2版本背景下，對現有智慧藍牙音頻產品進行升級，面向穿戴和IoT領域的超低功耗MCU研發及產業化項目；同時，還將從新一代通信技術及智能語音角度出發，開發泛無線連接技術的AIOT（智慧物聯網）晶片。

晶片 投資 高通

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