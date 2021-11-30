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iPhone 13在中國銷售報捷 帶旺台鏈

記者吳凱中／台北30日電
iPhone 13中國市場銷售報捷，10月擠下當地品牌vivo，成為中國手機銷售龍頭，為六年來首見。（路透資料照片）
iPhone 13中國市場銷售報捷，10月擠下當地品牌vivo，成為中國手機銷售龍頭，為六年來首見。（路透資料照片）

iPhone 13中國市場銷售報捷，不僅10月擠下當地品牌vivo，成為中國手機銷售龍頭，為六年來首見，「雙11購物節」也榮登最暢銷手機品牌，法人看好，隨著雙11購物節及歐美黑色星期五年底購物旺季加持，有望進一步推升iPhone出貨量，為鴻海、和碩、台積電等供應鏈本季營運增添更多動能。

鴻海10月合併營收5508.91億元台幣（約196.2億美元），月減6%、年減10%。法人認為，主要受制iPhone 13缺料拖累，惟受惠亞馬遜與微軟等其他大客戶雲端需求帶動，支撐業績維持高檔。法人看好，隨著近期iPhone 13在中國銷售出色，加上歐美年底旺季效應助攻，鴻海11月、12月營收將連續成長，預估第4季營收將季增25％至32%。

和碩方面，公司看好第4業績將優於上季，法人指出，隨著零組件供應改善，加上消費性、通訊產品出貨看增，預估和碩本季營收季增四成，攀全年高峰。

根據研調機構Counterpoint Research調查，蘋果今年10月成為中國最暢銷手機品牌，為2015年12月以來首見，市占率22%。至於vivo 10月市占率為20%，其後依序為Oppo的18%、華為8%。

Counterpoint Research指出，10月因適逢中國「雙11購物節」前夕，部分消費者買氣觀望，導致整體手機買氣縮手，10月中國整體出貨量僅月增2%，惟蘋果在iPhone 13系列新機上市效應下，出貨量月增46%，遠優於市場表現。

蘋果今年9月底上市的iPhone 13系列在外型、新功能上並無亮點，惟蘋果在祭出「加量不加價」的策略下，一舉推升今年iPhone 13系列出貨量，成為下半年度成長最猛的智慧手機。業界認為，如果不是iPhone 13產量受制零組件缺貨，尤其是高階的Pro系列，蘋果出貨量增長幅度有機會更高，儘管如此，蘋果在供應鏈管理仍優於大部分智慧手機品牌廠。

iPhone 中國 手機

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