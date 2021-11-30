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台北市豪宅漲幅 從全球第10衝到第7

記者朱曼寧／台北30日電

瑞普萊坊（Knight Frank）29日公布第3季「全球豪宅指數」，全球46個城市中，有38個的豪宅價格上揚，平均年增率9.5%，邁阿密擠下多倫多，以年增26.4%從上季殿軍竄升為本季之冠。

台北市從上季第十名超車到第七名，前進三個名次，顯見通膨的大環境下，央行持續追加的豪宅限貸令，效果有限。

全球豪宅價格上揚，較去年同期比較， 第3季平均年增率為9.5%，大幅超越第2季的8.2%，甚至有35%呈現雙位數成長，除邁阿密外，首爾、上海、莫斯科、多倫多、舊金山五個城市都年增二成以上。

台北市排名第七，瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，北市漲幅18.9%，但從上季增加三個名次，但價格仍未超越2013年第2季的歷史高點，但也可見央行豪宅限貸令並未對市場造成顯著效果。

萊坊國際住宅部主管艾倫（Kate Everett-Allen）認為，全球房市因旅遊限制的鬆綁、預期緊縮貨幣政策、加稅及房市降溫政策，使各地豪宅市場不同調。以本季冠軍邁阿密來說，疫後的大空間需求、水岸住宅，甚至是佛羅里達州的低稅制，都磁吸遠距辦公者及大企業主遷徙至此。

南韓首爾的加稅、限貸措施不但沒有抑制豪宅價格，還因庫存變少、預期漲價心理，漲幅從19.6%推升到22.6%，從第四名升到第二名。

中國豪宅本季因恒大危機、房住不炒政策，以及疫情重燃等因素而相形失色。另外，上季冠軍多倫多因明年將課徵房產現值的1%空置稅，加拿大總理杜魯道也在選前表示，若競選連任，將施行兩年的外國人限購令，使本季豪宅從年漲27%緩降至20.5%，退居全球第五。

過去一年因旅遊禁令，各國豪宅都以在地買盤為主，但因各國緊縮貨幣政策，將使未來的豪宅買方將限縮為現金購置者，萊坊預期，明年豪宅價、量漲勢會趨緩。

全球豪宅指數係根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要城市官方認定或成交總價前5%的豪宅價格表現，近年來成為頂級不動產的重要關注指標。

央行 指數 貨幣

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