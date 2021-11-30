微博回香港上市 募資達5.4億美元

中國 社交媒體平台微博 29日宣布，將發售1100萬股股份，每股最高公開發售價為港幣388元（約49.9美元），募資規模最高至港幣42.6億元（約5.4億美元）。

隨著美中關係緊張，在美國掛牌的中國中概股紛紛回到香港 掛牌上市，微博是近期回港上市的另一個網路巨頭，預計12月8日在香港上市。

路透報導，據該公司招股書顯示，微博這次發售股份，其中一半為新股，另一半為新浪出售的舊股。扣除新浪減持股份，微博自全球發行在扣除開支後的募集資金淨額約港幣20.04億元（約2.5億美元）。

微博發售股份其中一成供香港散戶認購，九成為國際配售。

該公司表示，擬將約45%集資所得用於持續擴大用戶群及提升用戶參與度、約25%用於研發以提升用戶體驗及變現能力、20%用於有選擇性地尋求戰略聯盟、投資和收購，其餘10%作為營運資金。

微博將從29日開始香港公開發售，12月2日中午截止認購，並於12月8日開始在香港聯交所買賣，上市編號為「9898」。高盛、瑞士信貸、中信里昂證券、中金公司為聯席保薦人。

微博是由新浪網推出，中國規模最大的社交媒體平台。據最新財報顯示，微博2021年第3季營收達6.07億美元，年增30%，廣告和營銷業務收入約5.38億美元，年增29%；2021年9月，微博月活躍用戶數達5.73億、日活躍用戶數達到2.48億。