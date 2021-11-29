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特斯拉邀台廠 赴墨西哥投資 廣達傳已找好據點

記者謝艾莉／台北29日電
特斯拉近年不斷在美、中、德等地擴充產能，且傳出已與上下游零組件業者接洽前往墨西哥設廠，台灣相關供應鏈未來二、三年將出現墨國設廠潮。（路透）
特斯拉近年不斷在美、中、德等地擴充產能，且傳出已與上下游零組件業者接洽前往墨西哥設廠，台灣相關供應鏈未來二、三年將出現墨國設廠潮。（路透）

電動車大廠特斯拉不斷擴張美國、中國與德國產能，市場傳出，由於看好未來電動車年銷售量將達150萬輛以上，特斯拉已與上下游供應鏈接洽，希望包括電子控制單元的廣達、中控台的和碩能率先在墨西哥設廠、擴產，並帶動下游零組件一起到墨西哥就近供貨，台灣特斯拉供應鏈未來二、三年將迎來一波墨國設廠潮。

最新消息傳出，特斯拉有意願擴增墨西哥的產能，做為未來生產新重鎮之一。廣達目前尚未公布墨西哥投資計畫，據了解，廣達已經尋覓好墨西哥設廠據點，一旦拍板定案，從建廠到正式投產的時間點落在2023年。

對於相關傳聞，廣達表示，在各生產基地的擴充，均是因應業務成長需要與客戶需求而規畫，目前均依既定計畫與時程進行。和碩也積極配合特斯拉，前往北美擴充產能。

據悉，特斯拉已向供應商「釋出赴墨西哥投資的訊息」；業者直言，墨西哥汽車產業鏈尚不完整，即使組裝廠就緒，多數零組件還是要從中國運送，以此推斷，墨西哥據點應是特斯拉二、三年後的規畫。至於為何特斯拉會選定墨西哥，目前不得而知。

特斯拉已具有百萬輛電動車量產規模且獲利穩定，因此零組件廠商指出，「若到墨西哥設廠，好處是會有訂單，但是目前不會有獲得當地任何補助」。廠商透露，墨西哥近年來廠辦、租金都比中國貴，到墨西哥設廠，預估成本會比在中國高出15%。

墨西哥 特斯拉 中國

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