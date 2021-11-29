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恒大汽車退地求現 7案回收2億美元

記者陳政錄／綜合報導

一直在兜售主營項目外業務，力拚電動車量產的恒大汽車公告，已退還七個投資案共266.33萬平方公尺的土地，回收總金額人民幣12.84億元（約2億美元）現金，用來支付欠款及挹注公司營運資金。

恒大汽車在最新公告中還指出，為提高恒大汽車集團整體效益及補充營運資金，集團一直積極與潛在買家洽談出售集團的部分養生谷、新能源汽車生活項目及其他資產。

恒大汽車表示，公司近期已退還未動工的生活配套用地和工業用地合計266.33萬平方公尺，涉及七個投資案，總金額人民幣12.84億元，上述退地款項主要用於工程建設和支付農民工工資、支付剩餘土地款，但有部分退地款被政府沒收。

據澎湃新聞報導，在此之前，恒大已完成處置恒大汽車附屬公司Evergrande Hofer Powerchain Gmbh持有的大部分資產及恒大汽車集團於Meneco AB中持有的相關股東權益；同時，向恒大汽車獨立第三方出售集團於Protean Electric Holdings Limited及E-Traction Europe B.V.中分別持有的股東權益的交易也已於（或將於）近期完成。

為解救陷入流動性危機的集團，據港交所26日訊息披露，中國恒大董事長許家印在11月25日，以港幣2.23元的價格，賣出中國恒大12億股股份，持股比率從67.87%降至61.88%。

恒大 汽車 投資

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