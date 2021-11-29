保供穩價 中國工業利潤增速連2月回升
隨著保供穩價、助企紓困等政策措施的有力推進，工業企業生產經營狀況不斷改善，利潤增速穩中有升，中國國家統計局公布數據顯示，10月工業企業利潤人民幣8187.4億元（約1287億美元），年增24.6%，較9月提高8.3個百分點，連續兩個月回升。
值得一提的是，儘管仍面臨居高不下的原物料成本壓力以及能耗雙控政策，但因能源需求推升，10月煤炭產量較快增加，帶動煤炭行業利潤與上年相比增長4.38倍，增速較上月加快69.6個百分點。
華爾街見聞報導，今年前10月，中國全國規模以上（年營收人民幣2000萬元（約314.3萬美元）以上）工業企業實現利潤總額人民幣7兆1649.9億元（約1兆1263億美元），年增42.2%，比2019年前10月增長43.2%，繼續保持快速增長態勢。
中國國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，在41個工業大類行業中，32個行業利潤與上年相比增長，1個行業轉虧為盈，8個行業下降。
尤其採礦業、原材料製造業利潤增長明顯加快。
10月在生產資料價格高位運行拉動下，採礦業、原材料製造業利潤與上年相比分別增長2.81倍、56.1%，均明顯高於工業平均水準，增速較上月分別加快51.7、18.4個百分點。
隨著能源保供政策措施的落實，10月煤炭產量較快增加，帶動煤炭行業利潤與上年相比增長4.38倍，增速較上月加快69.6個百分點。
不過朱虹指出，10月工業企業利潤繼續回升，但上下游行業間盈利分化狀況尚未明顯改善，部分下游行業成本承壓仍較大，工業企業效益狀況放緩壓力仍然存在。
她提到，下階段要加強宏觀政策跨週期調節，深入落實保供穩價相關政策措施，促進市場供需平衡，助力企業紓困解難，推動工業經濟持續穩定發展。
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