小米汽車廠落腳北京 拚年產30萬輛 預定2024年量產

小米汽車總部基地和銷售總部、研發總部都將落地於經開區，不僅是小米智慧工廠的大本營，也是北京市建設國際科技創新中心的主平台。 （本報資料照片）

小米 集團27日與北京 經濟技術開發區管委會簽訂合作協議，並宣布小米汽車 落戶北京經開區，分兩期建設累計年產量30萬輛的整車工廠，其中一期和二期產能分別為15萬輛，2024年首車將在北京經開區下線並實現量產。

界面新聞報導，小米汽車總部基地和銷售總部、研發總部都將落地於經開區，不僅是小米智慧工廠的大本營，也是北京市建設國際科技創新中心的主平台，是高精尖（高級、精密、尖端）產業的主陣地。

2019年底，小米智慧工廠一期就在北京亦莊建成投產，這是小米定位「研發」的、高度智慧化的「黑燈工廠」，主攻小米最新、最高階的手機新品、首款折疊螢幕手機MIX Fold就全部在亦莊一期智慧工廠生產。

北京經開區相關負責人表示，未來將發揮小米汽車專案「鏈主型」（在整個供應鏈中，具有較強的影響力）項目的引領帶動優勢，促進智慧網聯汽車產業的核心零部件、車規級晶片、車載計算平台、車控作業系統等在北京經開區集聚融合發展，並帶動京津冀產業協同。

在剛公布的小米第3季報財報中，小米集團表示，目前智慧電動汽車業務順利推進，團隊成員已超過500人。小米智慧電動汽車預計將於2024年上半年正式量產。

中國證券報導，北京經開區已形成以新一代信息技術、高階汽車和新能源智慧汽車、生物技術和大健康、機器人和智慧製造四大主導產業以及新興產業為基礎的高精尖產業發展格局。

其中，高階汽車和新能源智慧汽車產業方面，北京經開區已布局北京賓士、北汽新能源等整車企業，帶動形成較為完善的高階汽車、新能源汽車產業鏈，今年前三季實現產值人民幣1466億元（約230.4億美元），占全區工業總產值的35%。

此外，北京經開區也承擔了建設高級別自動駕駛示範區的戰略任務，全中國第一個自動駕駛的商業化試點，剛在此對外開放，使得百度和小馬智行成為第一批提供試點服務的企業。